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El tiempo

Córdoba inaugura una nueva semana de mayo y la Aemet avisa: estamos abonados a temperaturas "por encima" de lo normal

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Anomalía de la altura geopotencial en Europa occidental y el norte de África, en mapa elaborado por la Aemet.

Anomalía de la altura geopotencial en Europa occidental y el norte de África, en mapa elaborado por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo deja claro: la semana que hoy lunes, 18 de mayo, inauguramos, será la del subidón de las temperaturas. Unos registros que irán creciendo día a día, dejando el termómetro "por encima de los valores normales para la época", con el añadido de que no se esperan lluvias que puedan aflojar la sensación térmica.

Después de varias semanas con tiempo fresco (sin ir más lejos, esta noche ha habido una mínima de 9,1º en Córdoba Aeropuerto), parece que la tregua finaliza. Los más rezagados deben comenzar a desmontar sus aparatos de aire acondicionado, limpiar los filtros, probarlos, para evitar que el ascenso térmico les coja desprevenidos y acaben acudiendo de urgencia a su tienda de electrodomésticos preferida con el consiguiente palo económico.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet hoy lunes, 18 de mayo, para Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.

Visitantes con ropa muy ligera en un patio cordobés, ayer.

Visitantes con ropa muy ligera en un patio cordobés, ayer. / Víctor Castro

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 11º y 24º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 23º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 19 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos variables.

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Anomalía de temperaturas esta semana que inauguramos hoy lunes, 18 de mayo.

Anomalía de temperaturas esta semana que inauguramos hoy lunes, 18 de mayo. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 29º, en Lucena entre 12º y 27º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.

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