El tiempo
Córdoba inaugura una nueva semana de mayo y la Aemet avisa: estamos abonados a temperaturas "por encima" de lo normal
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo deja claro: la semana que hoy lunes, 18 de mayo, inauguramos, será la del subidón de las temperaturas. Unos registros que irán creciendo día a día, dejando el termómetro "por encima de los valores normales para la época", con el añadido de que no se esperan lluvias que puedan aflojar la sensación térmica.
Después de varias semanas con tiempo fresco (sin ir más lejos, esta noche ha habido una mínima de 9,1º en Córdoba Aeropuerto), parece que la tregua finaliza. Los más rezagados deben comenzar a desmontar sus aparatos de aire acondicionado, limpiar los filtros, probarlos, para evitar que el ascenso térmico les coja desprevenidos y acaben acudiendo de urgencia a su tienda de electrodomésticos preferida con el consiguiente palo económico.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico concreto de la Aemet hoy lunes, 18 de mayo, para Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 11º y 24º, en Pozoblanco entre 9º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 23º.
El tiempo este martes
Mañana martes, 19 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos variables.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 29º, en Lucena entre 12º y 27º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 26º.
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
- Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
- Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
- Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026