La caseta municipal de Lucena estará terminada en 2027 y se conectará con el Auditorio

El recinto ferial de Lucena dispondrá de la nueva caseta municipal, de construcción estable, en el año 2027. El Ayuntamiento culmina actualmente la redacción del proyecto técnico, que definirá el contenido técnico y económico de las instalaciones y las estructuras. El presupuesto definitivo rondará el millón de euros, en un proyecto adherido al Plan de Actuación Integrado, cofinanciado en un 85% con los fondos europeos del Plan de Actuación Integrada (PAI).

Actualmente, la caseta municipal del antiguo recinto continúa albergando múltiples actividades, salvo durante la Feria Real de Nuestra Señora del Valle, al instalarse una carpa y dotaciones portátiles en los terrenos asignados a este uso en la zona final del nuevo recinto ferial.

La gestión de la estrategia europea vigente hasta el año 2029 ha propiciado la edificación de la infraestructura. El alcalde, Aurelio Fernández, confirma que «está bastante avanzado» el expediente y las obras comenzarán en el próximo octubre, tras la conclusión de la feria principal en el mes de septiembre.

La caseta será un espacio multifuncional en una parcela de casi 2.000 metros

El concepto diseñado consiste en un espacio multifuncional con la voluntad de emplazar espectáculos musicales, acontecimientos culturales, actividades sociales y, evidentemente, prestar servicio en las diferentes ferias.

La actuación se aborda sobre una parcela de 1.900 metros cuadrados, obteniéndose una superficie construida de 1.200 metros cuadrados, donde se erigirá como sector primordial el perímetro destinado al público, anexo a un escenario fijo y dos barras de servicio, aparte de las áreas de cocina, aseos y vestuarios. En principio, la gestión de la hostelería continuará otorgándose a asociaciones, cofradías o entidades de similar naturaleza.

Tendrá fachadas transparentes en los flancos norte y sur

La fisonomía del equipamiento adoptará una tipología cerrada, combinándose con fachadas transparentes en los flancos norte y sur, atendiendo a los preceptos de la normativa urbanística, basados en permitir «la vista del paisaje de la parte de atrás», precisa el alcalde, en alusión al río Lucena. Esta solución, compatible con el Plan General de Ordenación Urbana, posibilitará respetar la perspectiva global, pese a disponer de una cubierta completa.

La unión con el Auditorio ampliará el recinto

Una de las aportaciones más novedosas radica, según refleja el proyecto, en su potencial unión con el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, desde la vertiente lateral, logrando una sobresaliente ampliación del contorno. Desde el Ayuntamiento, y es una de las premisas básicas de la convocatoria del Plan de Actuación Integrado, contemplan «un impulso» formidable generado en este sector de Lucena. El órgano de contratación correspondiente, además, acaba de adjudicar el servicio de cafetería en el Parque Europa, previéndose asimismo una dinamización social y familiar mayor en este recurso verde y de ocio.

El primer edil expone que «tenemos que hacer algo atractivo» y, por esta pretensión, finalmente el montante ha aumentado considerablemente desde los 700.000 euros iniciales.

La caseta actual se reconvertirá en la Jefatura de la Policía Local

En estos momentos, el gobierno municipal contempla el deseo de inaugurar la nueva caseta municipal en las Fiestas Aracelitanas 2027. A priori, en un proyecto excluido de este PAI denominado Hacia una nueva centralidad, la antigua caseta municipal se reconvertirá en la Jefatura de la Policía Local, actualmente emplazada junto al centro de salud 1.

En cuanto a la cronología del PAI, en primer término comenzará la remodelación de la calle Juan Jiménez Cuenca y, de manera inminente, accederá a licitación pública el contrato de la transformación de la calle El Peso, entre la calle El Agua y la avenida del Parque. Seguidamente, en un tiempo simultáneo, empezarán las obras de la nueva caseta municipal y del albergue turístico y juvenil junto a la Vía Verde del Aceite.