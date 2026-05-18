Baena celebra el Día Internacional de los Museos con actividades educativas, inclusivas y jornadas de puertas abiertas

La delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Baena, Ana Cruz, ha presentado la programación organizada con motivo del Día Internacional de los Museos, una iniciativa con la que la localidad se suma "con orgullo" a esta conmemoración internacional bajo el lema "Uniendo un mundo dividido".

Durante su comparecencia, Cruz destacó que para el equipo de gobierno "la cultura no es un gasto, sino una inversión", subrayando la apuesta municipal por acercar el patrimonio histórico y cultural a toda la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes y a las personas mayores.

La programación arrancará este martes, 19 de mayo, en el Museo del Olivar con la actividad Detectives del Aceite, dirigida a alumnado de tercero de Primaria de distintos centros educativos de Baena y Albendín. En ella participarán medio centenar de escolares que realizarán un recorrido interpretativo sobre el proceso de producción del aceite de oliva bajo el título Del árbol al desayuno, acompañado de un taller práctico de observación e investigación sobre el olivo.

El 20 de mayo será el turno del Museo Histórico con el taller Exploradores del pasado, en el que cerca de 30 escolares recorrerán las distintas salas del museo para descubrir la historia local de una forma didáctica y participativa.

El valor de que los niños conozcan el patrimonio

La delegada explicó que estas actividades persiguen que "los niños y niñas de Baena y Albendín crezcan conociendo su identidad y el valor de nuestro patrimonio", recordando que "no se puede amar ni proteger lo que no se conoce". Además, señaló que los centros educativos interesados aún pueden sumarse a la iniciativa.

La programación continuará el 21 de mayo con una visita guiada gratuita al Museo Histórico y con la conferencia Baena en la Segunda Guerra Civil Romana. Julio César contra los hijos de Pompeyo, que será impartida por el arqueólogo municipal José Antonio Morena.

Entre las novedades de este año destaca el taller Descubriendo la digitalización, previsto para el 22 de mayo y dirigido a personas mayores, con el objetivo de acercarlas a las nuevas herramientas digitales implantadas en los museos.

Compromiso con la inclusión social

Asimismo, Ana Cruz subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión social, anunciando la visita de usuarios de Futuro Singular de Córdoba, "porque nuestros museos deben ser espacios sin barreras para nadie".

La programación concluirá el fin de semana del 23 y 24 de mayo con jornadas de puertas abiertas en el Museo Histórico y el Museo del Olivar. Toda la información e inscripciones puede consultarse a través del código QR de los carteles anunciadores o en el Museo Histórico de Baena.