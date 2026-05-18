Baena acomete la reurbanización de la calle Luis Carrillo de Sotomayor con una inversión de 293.000 euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, junto al delegado de Servicios y Obras, José Andrés García, ha realizado una visita a las obras de reurbanización que se ejecutan en la calle Poeta Luis Carrillo de Sotomayor, una actuación incluida dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026 y que responde a una demanda histórica de los vecinos de la zona.

Durante la comparecencia, Serrano destacó que se trata de "una obra absolutamente necesaria" para mejorar la accesibilidad, las infraestructuras y la calidad urbana de esta vía. La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 293.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La alcaldesa explicó que el 80% de la inversión se destina a mano de obra, financiada por el Gobierno de España a través del PFEA, mientras que la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Baena participan en la financiación de los materiales. El proyecto contempla dos oficiales y la contratación de 112 peones agrícolas.

La alcaldesa de Baena ha visitado este lunes las obras del PFEA en la calle Luis Carrillo de Sotomayor, en Baena. / Juan Carlos Roldán

Serrano subrayó además la importancia social y económica del PFEA para municipios agrícolas como Baena, ya que permite "compatibilizar los periodos sin campaña agrícola con la generación de empleo para trabajadores eventuales del campo, contribuyendo al mantenimiento de las rentas y del seguro agrario".

Las obras incluyen la demolición de las antiguas aceras y la creación de una plataforma única adaptada a la normativa de accesibilidad, incorporando tratamientos podotáctiles para personas invidentes. Asimismo, se procederá a la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento entre Reyes Católicos y Plaza de Andalucía para evitar problemas de fugas y mejorar las infraestructuras básicas de la zona.

La obra acabará antes de iniciar la intervención en Reyes Católicos

La alcaldesa señaló que la actuación estará finalizada antes del inicio de las futuras obras previstas en Reyes Católicos, relacionadas con el proyecto de viviendas y aparcamientos, garantizando así la conservación de la nueva urbanización.

Por su parte, José Andrés García destacó el buen ritmo de ejecución de las obras y agradeció el trabajo de los técnicos municipales encargados del seguimiento del PFEA. Además, recordó que el Ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones tanto en el casco histórico como en el ensanche de Baena, así como en Albendín, dentro de la política municipal de equilibrio territorial e inversión en todos los barrios.

Entre las actuaciones actualmente en marcha, el equipo de gobierno destacó intervenciones en el Polideportivo Municipal, la zona de las Casas de Carmona, el entorno de Arco Oscuro, el Parque Ramón Santaella y diversas actuaciones en Albendín.