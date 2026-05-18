Aguilar de la Frontera organiza unas jornadas de memoria democrática sobre el nazismo

La concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Ángeles Zurera, acompañada por Diego Igeño, archivero municipal y coordinador de las jornadas, ha presentado las jornadas Stolpersteine en Aguilar de la Frontera: memoria del horror nazi, que se celebrarán del 27 al 29 de mayo a las 19.00 horas en el Molino del Duque.

Zurera ha señalado que estas jornadas forman parte del compromiso del equipo de gobierno con la recuperación y difusión de la memoria histórica y democrática, una línea de trabajo que el Ayuntamiento mantiene desde 2006 mediante iniciativas como exhumaciones, publicaciones, exposiciones o la retirada de símbolos y distinciones vinculadas al franquismo.

El ciclo se enmarca en la preparación del proyecto Stolpersteine, que contempla la colocación de adoquines conmemorativos en la Plaza de San José en recuerdo de vecinos de Aguilar deportados y confinados en campos nazis, así como de otras víctimas andaluzas y cordobesas del nazismo. Durante las jornadas se abordará esta realidad desde una perspectiva histórica, social y política, con la participación de reconocidos especialistas.

Así serán las jornadas

El programa comenzará el 27 de mayo con la inauguración a las 18.30 horas a cargo de la concejala de Memoria Democrática, Ángeles Zurera Trillo. A las 19.00 horas tendrá lugar la ponencia El proyecto Stolpersteine, impartida por Cristina García Sarasa, presidenta de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Andalucía, seguida a las 20.00 horas por la conferencia Andaluces en los campos nazis, a cargo del antropólogo social Ángel del Río Sánchez.

El 28 de mayo, a las 19.00 horas, se celebrará la mesa redonda Cordobeses en los campos nazis, moderada por el historiador Diego Igeño Luque, con la participación de Cristina García Sarasa, Joaquín Criado Bono, cronista oficial de Posadas, y José Espejo Ruz, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de La Rambla. A las 20.00 horas intervendrá Rafael Espino Navarro, presidente de Aremehisa, con la ponencia Aguilarenses deportados en los campos de concentración nazis.

El 29 de mayo, a las 19.00 horas, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro Recio, ofrecerá la conferencia Auge de la ultraderecha en el siglo XXI. Una visión política y económica. El ciclo se cerrará a las 20.15 horas con la clausura a cargo de la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Paqui Herrador.

Colaboran la Diputación de Córdoba y Triángulo Azul

Las jornadas están organizadas por la Delegación de Memoria Democrática del Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Andalucía.

Todas las conferencias se celebrarán en el Molino del Duque. La inscripción puede realizarse de manera gratuita en la Oficina de Turismo, y el día de inicio se entregará a las personas inscritas una bolsa con material informativo.