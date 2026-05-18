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Programación cultural

El 7º Festival de Teatro Itinerantes convertirá lugares emblemáticos de Cabra en espacios escénicos

Cinco compañías profesionales de ámbito nacional se darán cita en una nueva edición de este ciclo referente en el calendario andaluz del microteatro

Presentación del Festival de Teatro Itinerantes.

Presentación del Festival de Teatro Itinerantes. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El 7º Festival de Teatro Itinerantes-Ciudad de Cabra volverá a convertir el próximo 23 de mayo espacios emblemáticos de la ciudad en escenarios improvisados para las artes escénicas, consolidándose como una de las citas teatrales más originales y singulares de la provincia.

La delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, y la actriz egabrense y coordinadora del festival, Carmen Moral, han presentado este certamen de microteatro itinerante, que llevará cinco montajes profesionales a esos enclaves emblemáticos mediante recorridos guiados para el público.

Una propuesta consolidada

Sabariego destacó la consolidación de una iniciativa que alcanza su séptima edición “gracias a la respuesta del público y a la buena acogida de este fantástico festival”. La edil subrayó además el carácter diferencial de la propuesta, que permite disfrutar de representaciones “en espacios escénicos que no lo son”, acercando el teatro a distintos rincones egabrenses.

Por su parte, Carmen Moral aseguró que la cita “se está consolidando como un evento referente en Córdoba y Andalucía”, agradeciendo el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, patrocinadores privados y el equipo de producción. Explicó además que en esta edición participarán cinco compañías profesionales seleccionadas entre 42 propuestas llegadas de distintos puntos del país.

Programación y premios

El programa incluirá los dramas Como una puta y Bajo tierra, la propuesta gestual Tú y yo y las comedias El reencuentro y Appassionata, esta última en clave clown.

Entre las novedades figura el aumento de la cuantía de los premios y la ampliación de galardones, que pasan de tres a cinco reconocimientos con la incorporación del Premio Revelación y el Premio Compromiso Social.

El recorrido comenzará a las 18.00 horas desde cinco puntos asignados a cada grupo de espectadores, guiados por un personaje teatral. Los escenarios serán la Plaza de Toros, la escalera del Ayuntamiento, la Casa de Juan Valera, el Museo Arqueológico y el patio del Instituto Aguilar y Eslava.

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Las entradas ya están a la venta online a través de la web de La Intriga Teatro y en la librería Por Amor al Arte.

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