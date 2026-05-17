Silvia Mellado, cabeza de lista por el PSOE de Córdoba en las elecciones de Andalucía: "La democracia se cuida ejerciéndola"

La cabeza de lista por el PSOE de Córdoba en las elecciones de Andalucía, Silvia Mellado, ha reivindicado este domingo que "no da igual quedarse en casa que implicarse, el futuro se construye entre todos", animando a los ciudadanos a participar en la jornada electoral. En línea con los mensajes planteados por otros socialistas como el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado la importancia de acudir a las urnas, reivindicando que “la democracia se cuida ejerciéndola”.

Así, la alcaldesa de Fuente Obejuna ha valorado que "hoy, 17 de mayo, celebramos algo que muchas generaciones antes que nosotros lucharon por conseguir: el derecho a decidir libremente nuestro futuro. Gracias a la democracia, hoy podemos expresarnos, participar y elegir el rumbo de nuestra tierra con total libertad".

Silvia Mellado ha manifestado que "cada voto cuenta, cada voz suma y cada persona que participa fortalece nuestra democracia". Por ello, ha finalizado su mensaje animando a toda la ciudadanía a que vote en las elecciones al Parlamento de Andalucía, "porque decidir juntos siempre nos hace más fuertes".