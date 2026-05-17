Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba: "Hoy es el día de votar por la sanidad, por la dependencia, por la vivienda, por el empleo"

La cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba para las elecciones autonómicas, Rosa María Rodríguez, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación ciudadana y al ejercicio del derecho al voto, al tiempo que ha agradecido el trabajo de las personas que están desempeñando labores de apoderados e interventores durante la cita electoral.

Tras ejercer su derecho al voto a las 10.30 de la mañana en un colegio de Montilla, Rosa Rodríguez ha destacado el inicio de una jornada que ha definido como "decisiva" para el conjunto de la ciudadanía. Además, la cabeza de lista de Por Andalucía ha querido agradecer expresamente la labor de los interventores y apoderados de todas las fuerzas políticas que forman parte de la coalición Por Andalucía y ha defendido que “su trabajo voluntario y altruista será hoy fundamental para que la jornada electoral se desarrolle de una manera tranquila, sencilla y sin incidentes”.

De igual modo, Rosa María Rodríguez ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas a lo largo de la jornada. “Esperamos que todas las personas que están llamadas hoy a las urnas acudan a votar y que lo hagan con ilusión”, ha señalado la cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba, quien ha añadido que “el derecho al voto no es solo un derecho, sino una obligación”. Y es que la dirigente política ha vinculado el ejercicio del sufragio con la posibilidad de impulsar cambios sociales y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Rosa Rodríguez acude a votar este domingo en Montilla. / CÓRDOBA

Defensa de los servicios públicos

Asimismo, Rosa Rodríguez ha enumerado algunos de los asuntos que, a su juicio, centran esta jornada electoral. “Hoy es el día de votar por la sanidad, por la dependencia, por la vivienda, por el empleo”, ha afirmado la candidata montillana, antes de insistir en la necesidad de "acudir a la llamada de las urnas y ejercer nuestro derecho al voto”.

Por otro lado, la también portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla ha mostrado su confianza en el normal desarrollo de la jornada electoral. “Espero que se desarrolle de una manera pacífica, sin altercados, seguro que sí, porque somos un país democrático y seguro que la jornada va a ser tranquila”, ha señalado Rosa María Rodríguez, quien ha trasladado un mensaje de respaldo a todas las personas que participan hoy en la votación.