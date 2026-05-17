ELECCIONES ANDALUZAS
Resultados de las elecciones en Andalucía en Montilla (Córdoba): quién ha ganado este 17M
Más de 6,8 millones de andaluces, y 647.576 cordobeses, eligen a sus 109 representantes en el Parlamento de Andalucía
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones
Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz. Del total de electores, 647.576 están censados en Córdoba, de los que 32.919 acudían a las urnas por primera vez, para elegir a 12 diputados por la provincia.
Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas de la mañana, Diario CÓRDOBA sigue en directo la jornada electoral, con una cobertura informativa especial a pie de urna, con los principales datos de la jornada electoral, el seguimiento del escrutinio a partir de las 20.00 horas y las reacciones de los partidos políticos, y los candidatos por Córdoba, a los resultados.
Estos son los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026 en Montilla
Consulta en Diario CÓRDOBA los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba
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