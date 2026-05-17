ELECCIONES ANDALUZAS
Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
Más de 6,8 millones de andaluces, y 647.576 cordobeses, eligen a sus 109 representantes en el Parlamento de Andalucía
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones
Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz. Del total de electores, 647.576 están censados en Córdoba, de los que 32.919 acudían a las urnas por primera vez, para elegir a 12 diputados por la provincia.
Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas de la mañana, Diario CÓRDOBA sigue en directo la jornada electoral, con una cobertura informativa especial a pie de urna, con los principales datos de la jornada electoral, el seguimiento del escrutinio a partir de las 20.00 horas y las reacciones de los partidos políticos, y los candidatos por Córdoba, a los resultados.
Consulta aquí los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Córdoba, municipio a municipio
Estos son los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía
Consulta en Diario CÓRDOBA los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba
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