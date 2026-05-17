Por qué un pequeño pueblo de Córdoba de 2.000 habitantes impresiona a los amantes de la aventura subterránea

Hace un año, espeleólogos de toda Andalucía se reunieron en un pueblo de Córdoba de poco más de 2.000 habitantes. No era casualidad, ni la primera vez que amantes de la aventura subterránea visitaban esta pequeña localidad. Y esta es la razón.

Este municipio, ubicado en el extremo suroriental de la provincia, forma parte de la Subbética cordobesa. Se asienta entre sierrezuelas y suaves lomas, en un territorio calizo atravesado por pequeños cauces de agua. Como en el resto de la comarca, no es extraño encontrar en su geografía alguna cavidad. Pero la que se halla aquí no es una cualquiera.

Una cueva fascinante

Si bien en la provincia la fama se la ha llevado especialmente la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, existen otros ejemplos que siguen fascinando a quienes practican la espeleología. Uno de esos ejemplos está en Carcabuey.

Se trata de la sima de Fuente del Francés, una cavidad que ahonda 125 metros en la tierra para descender 34 metros del nivel del suelo. Dentro, una amplia y diversa muestra de formaciones como estalactitas y estalacmitas satisface el afán explorador de quienes descienden hasta sus confines para explorarla.

Entrada a la sima de Carcabuey. / EC DC Andalucía

Las cuevas de la Subbética y sus misterios

El año pasado, en primavera, espeleólogos de toda Andalucía se reunieron para explorar esta y otras cavidades que se abren en el suelo de la Subbética. Otro gran caso, similar a este, es el de Cabra, cuya sima fue descrita hasta por Miguel de Cervantes y no ha dejado de ser fuente de misterio en la comarca. De hecho, en ella se produjo el primer rescate bajo tierra. Y para resolver un crimen, ni más ni menos.

Porque las cuevas no solo fascinan a quienes se dedican a explorarlas, sino que, al ser lugares tan desconocidos para el común de la población, suelen generar misterio. De hecho, cerca de Carcabuey, existe otra conocida como Cueva de los Muertos porque en su interior un joven halló en los años ochenta un conjunto de esqueletos.

PI ESTUDIO

La sima de Fuente del Francés, en concreto, se encuentra en la Sierra de Gaena, en un paraje del que toma nombre y que, a su vez, fue bautizado así por los manantiales que lo atraviesan. Carcabuey se encuentra en la parte septentrional de esta sierra, al igual que Cabra. Y el paraje donde se halla la cueva, Fuente del Francés, no solo destaca por su riqueza geológica, sino por haber sido un lugar habitado por civilizaciones antiguas, como la romana, dejando tras de sí lo que hoy son interesantes yacimientos arqueológicos.

Así es como un pueblo de apenas 2.300 habitantes se convierte en un lugar de interés para los aventureros del subsuelo. Y para los historiadores, claro.