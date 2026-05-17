Sucesos
Un incendio forestal moviliza un amplio dispositivo del Infoca en Espiel
En su extinción trabajan ya bomberos forestales y un helicóptero pesado
El Infoca ha declarado en la tarde de este domingo un incendio forestal en el término municipal de Espiel, en la provincia de Córdoba. Hasta la zona se han desplazado numerosos efectivos para trabajar en las labores de extinción y evitar la propagación de las llamas.
En el operativo participan dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un técnico de operaciones (TOP), dos autobombas y un helicóptero pesado, según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales.
Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada, mientras los equipos continúan trabajando sobre el terreno para controlar el fuego. Según el Plan Infoca, se trata de un incendio activo, aquel que "se propaga sin control, produciéndose la propagación del fuego y pudiendo presentar uno o más frentes".
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