La Diputación de Córdoba financia los trabajos
Finaliza la obra de la zona de Infantil del CEIP Agustín Rodríguez en Puente Genil
El área del parvulario del colegio sufrió goteras y desprendimientos que agravaron su deterioro durante el pasado tren de borrascas
El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado de la actuación llevada a cabo para mejorar las instalaciones de las aulas de Infantil del colegio Agustín Rodríguez, unos trabajos cuyo coste asciende a unos 30.000 euros financiados por la Diputación de Córdoba.
Velasco, que visitó el centro educativo en compañía de la directora del mismo, María Eugenia Ortega, indicó que las borrascas del pasado invierno agravaron el mal estado que presentaban las cubiertas generando filtraciones, lo que provocó goteras en las aulas y desprendimientos de revestimientos en los techos. Ante ello, hubo que desalojar a los alumnos, que fueron reubicados en el edificio principal del colegio.
El objetivo es que el próximo curso se inicie con normalidad
"Con el objetivo de que los alumnos regresen al centro y puedan empezar el curso 2026/27 con normalidad, se ha reparado la tela asfáltica de toda la cubierta, también se ha cambiado la fuente, y en el edificio principal también se ha cambiado la malla asfáltica de la conocida como casa del conserje, y se han reparado cubiertas y soleras y superficies", dijo el alcalde, añadiendo que "se está intentando resolver el colector de desagüe de todo el edificio principal".
Por su parte, María Eugenia Ortega agradeció la colaboración de las administraciones, y especialmente el Ayuntamiento, para tratar de resolver los problemas que han ido surgiendo en el día a día del centro educativo, entre ellos "cuestiones que requerían de intervenciones de peso".
Por último, Pilar Carmona, en nombre de la empresa CC La Antigua, que ha realizado las obras, destacó las actuaciones llevadas a cabo en materia de impermeabilización de cubiertas, pavimentos, alcorques y saneamiento.
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