Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Elecciones Andalucía 17MParticipación 17MBase LogísticaToros en CórdobaCrónica torosNueva comisaríaCasetas popularesCasetas tradicionalesPatiosHotel con historiaCarcabueyGuía de los PatiosResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas AndalucíaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

La Diputación de Córdoba financia los trabajos

Finaliza la obra de la zona de Infantil del CEIP Agustín Rodríguez en Puente Genil

El área del parvulario del colegio sufrió goteras y desprendimientos que agravaron su deterioro durante el pasado tren de borrascas

Representantes municipales, del colegio y de la empresa, en el colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil.

Representantes municipales, del colegio y de la empresa, en el colegio Agustín Rodríguez de Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado de la actuación llevada a cabo para mejorar las instalaciones de las aulas de Infantil del colegio Agustín Rodríguez, unos trabajos cuyo coste asciende a unos 30.000 euros financiados por la Diputación de Córdoba.

Velasco, que visitó el centro educativo en compañía de la directora del mismo, María Eugenia Ortega, indicó que las borrascas del pasado invierno agravaron el mal estado que presentaban las cubiertas generando filtraciones, lo que provocó goteras en las aulas y desprendimientos de revestimientos en los techos. Ante ello, hubo que desalojar a los alumnos, que fueron reubicados en el edificio principal del colegio.

El objetivo es que el próximo curso se inicie con normalidad

"Con el objetivo de que los alumnos regresen al centro y puedan empezar el curso 2026/27 con normalidad, se ha reparado la tela asfáltica de toda la cubierta, también se ha cambiado la fuente, y en el edificio principal también se ha cambiado la malla asfáltica de la conocida como casa del conserje, y se han reparado cubiertas y soleras y superficies", dijo el alcalde, añadiendo que "se está intentando resolver el colector de desagüe de todo el edificio principal".

El alcalde de Puente Genil, durante su visita al colegio Agustín Rodríguez.

El alcalde de Puente Genil, durante su visita al colegio Agustín Rodríguez. / V. Requena

Por su parte, María Eugenia Ortega agradeció la colaboración de las administraciones, y especialmente el Ayuntamiento, para tratar de resolver los problemas que han ido surgiendo en el día a día del centro educativo, entre ellos "cuestiones que requerían de intervenciones de peso".

Noticias relacionadas y más

Por último, Pilar Carmona, en nombre de la empresa CC La Antigua, que ha realizado las obras, destacó las actuaciones llevadas a cabo en materia de impermeabilización de cubiertas, pavimentos, alcorques y saneamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
  2. El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
  3. La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
  4. Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
  5. Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
  6. Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
  7. Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
  8. Castro del Río se prepara para recibir a más de 1.000 peregrinos en el encuentro de la Vera Cruz de 2026

Finaliza la obra de la zona de Infantil del CEIP Agustín Rodríguez en Puente Genil

Finaliza la obra de la zona de Infantil del CEIP Agustín Rodríguez en Puente Genil

Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios en Córdoba: ya ha votado más de un 40% del electorado

Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios en Córdoba: ya ha votado más de un 40% del electorado

Un incendio forestal moviliza un amplio dispositivo del Infoca en Espiel

Un incendio forestal moviliza un amplio dispositivo del Infoca en Espiel

La Tercia: el edificio que custodia la memoria de Montilla

La Tercia: el edificio que custodia la memoria de Montilla

Rosa Rodríguez, candidata de Por Andalucía en Córdoba: "Hoy es el día de votar por la sanidad, por la dependencia, por la vivienda, por el empleo"

Silvia Mellado, cabeza de lista por el PSOE de Córdoba en las elecciones de Andalucía: "La democracia se cuida ejerciéndola"

Silvia Mellado, cabeza de lista por el PSOE de Córdoba en las elecciones de Andalucía: "La democracia se cuida ejerciéndola"

Chubascos y posibles tormentas: la previsión de la Aemet para Córdoba este domingo de elecciones

Chubascos y posibles tormentas: la previsión de la Aemet para Córdoba este domingo de elecciones

Por qué un pequeño pueblo de Córdoba de 2.000 habitantes impresiona a los amantes de la aventura subterránea

Por qué un pequeño pueblo de Córdoba de 2.000 habitantes impresiona a los amantes de la aventura subterránea
Tracking Pixel Contents