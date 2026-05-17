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Estudiantes de Minas de la Politécnica de Belmez exploran en el Pozo Aurora

Participan en un taller sobre el patrimonio paleontológico de la cuenca del Guadiato

Alumnos y organizadores del taller, en el Pozo Aurora de Belmez.

Alumnos y organizadores del taller, en el Pozo Aurora de Belmez. / CÓRDOBA

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Belmez

La Fundación Cuenca del Guadiato, la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) y el Imgema (Real Jardín Botánico de Córdoba) han organizado un taller sobre búsqueda e identificación de fósiles que se ha desarrollado en el entorno del Pozo Aurora, propiedad del Ayuntamiento de Belmez.

En la sesión participaron ocho alumnos de la titulación de Minas de la EPSB, quienes pudieron profundizar en la riqueza paleobotánica de la comarca.

La doctora Carmen Álvarez (Imgema) fue la encargada de profundizar en los grupos más significativos de la flora que pobló la cuenca del Guadiato hace millones de años, identificando especies clave como Neuropteris guadiatensis o Sigillaria polyploca.

La historia geológica y minera del Guadiato

Por su parte, el geólogo Juan Peláez, que fue Jefe de Investigación y Planificación de Encasur, aportó la visión técnica y contextual y explicó los datos fundamentales que definen la estructura y formación de la cuenca carbonífera del Guadiato, un enclave estratégico para entender la historia minera y geológica de la provincia de Córdoba.

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Tras las sesiones teóricas, los alumnos aplicaron pautas profesionales de prospección. El trabajo de campo dio como resultado la localización y recogida de un buen número de ejemplares fósiles de aceptable calidad, que ya se encuentran en fase de limpieza y estudio para su catalogación y exposición pública, una vez finalizado el proceso de inventario, para poner en valor los hallazgos.

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