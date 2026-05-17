Elecciones andaluzas 2026: normalidad y afluencia en los pueblos de Córdoba durante la jornada electoral

Los municipios de la provincia de Córdoba han votado con normalidad durante esta jornada electoral en Andalucía, en la que no se dieron incidencias destacadas. Los colegios electorales abrieron sus puertas a la hora prevista e incluso el espacio cultural Santa Lucía de Pedroche fue el primer colegio electoral en constituirse en Andalucía, solo 16 segundos después de las 8.00 horas.

Valenzuela y La Granjuela son los dos únicos municipios cordobeses donde a media tarde había bajado de la participación.

Lucena

En Lucena la jornada ha transcurrido con altibajos de afluencia a los colegios electorales, distribuidos en 15 sedes y un total de 44 mesas. Desde antes de las 9.00 horas, momento de apertura oficial de las urnas, numerosas personas se arremolinaban en emplazamientos tradicionales como el Hogar del Pensionista, donde existen cuatro mesas.

Este 17M comenzó con plena normalidad y con un ostensible despliegue policial, sumándose hasta 20 efectivos de la Policía Local complementarios a los turnos ordinarios. Uno de los colegios más concurridos era el CEIP Barahona de Soto, especialmente en la mesa B de la Sección Tercera, con una profusa y constante fila de electores que se extendía hasta la propia puerta del centro educativo. En esta ubicación, miembros de las mesas incluso ayudaban a algunos votantes de avanzada edad a ejercer correctamente su derecho al voto.

Más fluida transcurría la votación en otros colegios de la zona centro, como la Casa de los Mora o el edificio de la Administración General de Hacienda.

El censo para esta jornada cuenta con 33.609 lucentinos para los comicios andaluces y la participación ha subido más del 4% con respecto a 2022.

Puente Genil

La jornada electoral en Puente Genil ha transcurrido con absoluta normalidad en los distintos colegios electorales del municipio, donde desde primeras horas de la mañana quedaron constituidas las 35 mesas electorales habilitadas, distribuidas en 14 locales electorales.

El alcalde, Sergio Velasco, ha destacado la total ausencia de incidencias en la constitución de las diferentes mesas electorales, al tiempo que ha agradecido "el trabajo de los funcionarios municipales y de los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para velar por el correcto desarrollo de la jornada electoral, y ha animado a los vecinos para participar de la misma".

Algunos colegios, al igual que en las últimas europeas, se han emplazado en otros espacios para garantizar la accesibilidad y disposición de aire acondicionado, "aspecto que ha revertido en una mayor comodidad de los electores a la hora de depositar su voto, con una mejor accesibilidad a dichos espacios", ha manifestado.

Un total de 23.471 electores estaban llamados a ejercer su voto en el municipio.

Un hombre deposita su papeleta en un colegio electoral de Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La normalidad ha marcado el desarrollo de la jornada electoral en Priego, donde se constituían a la hora indicada las 32 mesas electorales distribuidas en el término municipal, de ellas siete ubicadas en aldeas.

Como suele ser habitual, la mayor afluencia de votantes se produjo durante las primeras horas de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde, aprovechando en este caso la celebración del desfile procesional de los Domingos de Mayo, que ha vuelto a coincidir con una cita electoral.

Entre las anécdotas de la jornada, al margen de las lógicas confusiones con las mesas de los colegios electorales próximos, como ocurría en las instaladas el IES Carmen Pantión y el colegio Cristóbal Luque Onieva, edificios que se encuentran uno enfrente del otro, en una mesa uno de sus integrantes no hablaba castellano mientras que en otra, al coincidir el nombre y apellidos, una señora votó erróneamente, subsanándose rápidamente la confusión.

Electores en Cabra. / José Moreno

Cabra

También ha destacado la normalidad en Cabra, destacándose la alta participación a lo largo del día ya que acompañó el buen tiempo, como se reflejó en la afluencia ciudadana desde primeras horas de la mañana a las 25 mesas repartidas entre 16 colegios electorales, donde podían ejercer su derecho al voto un total de 16.373 egabrenses.

A las 18.00 horas habían ejercido el derecho al voto un total de 9.415 electores, el 57,5 %, unos 8,49 puntos por encima de la participación registrada hace cuatro años.

Montilla

En total, en Montilla se han constituido 28 meses electorales en distintos centros educativos y espacios públicos repartidos por el casco urbano, como el Teatro Garnelo o el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio. Al acudir a votar, el alcalde, Rafael Llamas, recordó que durante el día están llamados a las urnas un total de 18.202 vecinos de la localidad.

Rosa María Rodríguez (Por Andalucía) vota en Montilla. / CÓRDOBA

En Montilla ejerció su derecho al voto la cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba, Rosa María Rodríguez Ruz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, quien hizo un llamamiento a la participación al tiempo que agradeció el trabajo de las personas que desempeñaban labores de apoderados e interventores durante la cita electoral.

Silvia Mellado vota este domingo en Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

Fuente Obejuna

En Fuente Obejuna votó la cabeza de lista por el PSOE de Córdoba, Silvia Mellado, reivindicando que "no da igual quedarse en casa que implicarse, el futuro se construye entre todos" y animando a los ciudadanos a participar en la jornada electoral. En este municipio del Guadiato, del que es alcaldesa, la participación ha crecido más de un 3%.

Palma del Río

En Palma del Río los votantes han acudido tarde a los colegios electorales debido a que esta jornada coincide con la feria de la localidad y muchos seguramente se recogieron tarde el sábado disfrutando del buen ambiente de la feria.

Colegio electoral en Palma del Río durante la jornada de este domingo. / José Muñoz Caro

El candidato número 2 por Córdoba de Adelante Andalucía, Santiago Salas, fue uno de los más madrugadores votando a las 9.02 en la Plaza de Abastos. A las 9.38 horas votó Matilde Esteo, candidata número 12 por la provincia del PP y alcaldesa de la ciudad. Han sido 16.001 habitantes llamados a las urnas.

Cola de votantes a mediodía en uno de los colegios electorales de Baena. / Juan Carlos Roldán

Baena

En Baena se constituyeron 21 mesas electorales repartidas entre el núcleo principal y Albendín. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales han abierto sin incidencias destacables y con un flujo constante de ciudadanos ejerciendo su derecho al voto.

Según los datos disponibles, cerca de 15.000 electores estaban llamados a las urnas en el municipio, y la participación ha subido en torno a un 9% respecto a 2022, siendo especialmente significativa durante las horas centrales de la mañana y el entorno del mediodía, franja en la que se ha registrado la mayor afluencia de votantes en los distintos colegios electorales.

A pesar de coincidir la jornada con la celebración de la romería de Albendín y varias primeras comuniones programadas en el municipio, la movilización ciudadana ha sido destacable, reflejando el interés de los vecinos por participar en estos comicios.

Rute

Desde primera hora de la mañana los ruteños han votado en los siete colegios y 12 mesas electorales repartidas tanto en Rute como en las pedanías de Llanos de don Juan y Zambra.

El alcalde, David Ruiz (PP), ha votado a las 10.30 de la mañana en la mesa situada en el colegio de Los Pinos. La jornada electoral se ha desarrollado con normalidad y todos los colegios se han abierto puntuales y sin incidencias, ha señalado el alcalde.

Pozoblanco

La jornada electoral se vivió en Pozoblanco con absoluta normalidad en la constitución de las mesas de los diferentes colegios electorales donde solo hubo que lamentar, en algunos casos, que las barreras arquitectónicas impidieran el paso normalizado a personas con discapacidad o movilidad reducida.

El interés de la jornada se centró en la votación de la candidata número 2 por Córdoba, Araceli Cabello, que votó en el colegio Santa Ana a las once de la mañana. Como es habitual, hubo colegios donde se aglutinó un importante número de gente a la misma hora y otros donde el goteo fue continuo.

Una joven vestida de rociera vota en Cañada del Rabadán. / E. Guzmán

En Fuente Palmera una de las imágenes más repetidas de la jornada ha sido la asistencia a las mesas electorales de muchas personas vestidas de rocieras por la celebración de la romería en honor a San Isidro Labrador.