Chubascos y posibles tormentas: la previsión de la Aemet para Córdoba este domingo de elecciones

Córdoba encara este domingo una jornada marcada por cierta inestabilidad meteorológica en un día especialmente señalado en el calendario provincial: las elecciones autonómicas andaluzas coinciden con el cierre del Festival de los Patios y con la cuenta atrás definitiva para el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un cambio de tiempo a partir de la tarde, con posibilidad de chubascos y tormentas en distintos puntos de la provincia.

Durante la mañana predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y un ambiente relativamente estable. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque podrían subir ligeramente en zonas del interior oriental, mientras que los vientos soplarán flojos.

Sin embargo, el panorama cambiará conforme avance la tarde. La Aemet prevé un aumento de la nubosidad hasta quedar cielos muy nubosos, con chubascos ocasionales que serán más probables e intensos en la Subbética, donde incluso podrían ir acompañados de tormentas. El viento tenderá a soplar con intervalos moderados, antes de que el cielo vuelva a despejarse al final del día.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 27º, en Lucena entre 12º y 24º, en Pozoblanco entre 10º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 22º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este lunes

La previsión para este lunes apunta a una jornada mucho más tranquila en Córdoba, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas. En las sierras podrían aparecer algunas nubes de evolución durante las horas centrales del día, aunque sin riesgo destacado de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto al domingo, consolidando un ambiente suave en vísperas de un fin de semana que dará inicio a la fiesta por excelencia del mayo cordobés. Los vientos seguirán siendo flojos, aunque por la tarde podrían registrarse intervalos moderados.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 28º, en Lucena entre 11º y 24º, en Pozoblanco entre 10º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 23º.