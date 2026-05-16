Villa del Río se echa a la calle para celebrar una multitudinaria romería de San Isidro Labrador

El repicar de las campanas, el sonido de los cascos sobre el asfalto y el inconfundible olor a primavera cordobesa marcan el compás en el día de hoy. La localidad de Villa del Río se encuentra en estos momentos viviendo con el corazón en un puño una de sus citas más esperadas y arraigadas del calendario festivo: la romería en honor a San Isidro Labrador.

La devoción, la convivencia y el color son los auténticos protagonistas de una jornada que está batiendo récords de participación y que ha congregado a vecinos y visitantes en un ambiente de absoluta celebración.

Un despliegue de color: carrozas y caballistas

El cortejo romero es este año, si cabe, más espectacular que nunca. Más de 40 carrozas, minuciosamente engalanadas para la ocasión con flores, mantones y motivos tradicionales, llenan de alegría el recorrido. En ellas, familias y peñas completas cantan y comparten los primeros refrigerios del día.

Villa del Río vive intensamente la Romería de San Isidro Labrador. / CASAVI

Abriendo paso y escoltando la imagen del santo, el mundo ecuestre muestra su máximo esplendor. Más de un centenar de caballistas, ataviados con sus mejores trajes cortos, aportan la elegancia y la solera andaluza a una comitiva que avanza arropada por el fervor de miles de villarrenses.

Convivencia en torno a la mesa: arroz gratuito para 2.000 personas

Pero la romería de San Isidro no es solo devoción y paseo; es, por encima de todo, hospitalidad. En el epicentro de la celebración, los fogones ya están echando humo. La organización se encuentra preparando en estos mismos instantes un monumental arroz gigante diseñado para alimentar a unas 2.000 personas.

Romeras villarrenses, este sábado, durante la celebración por San isidro Labrador. / CASAVI

La mejor parte: este plato se repartirá de manera totalmente gratuita entre todos los asistentes. Una iniciativa que busca que nadie se quede sin celebrar y que refuerza el carácter acogedor de Villa del Río, donde locales y forasteros comparten mesa y mantel en una jornada de hermandad.

"Es una alegría ver al pueblo así de unido. San Isidro es compartir, y qué mejor manera de hacerlo que con buena música, nuestra gente y un buen plato de arroz para todo el que quiera arrimarse", comenta uno de los vecinos participantes mientras el santo avanza hacia su lugar de acampada.

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La fiesta no ha hecho más que empezar. Por delante quedan aún los cantes por sevillanas, bailes y, sobre todo, mucha convivencia bajo el sol de mayo.