¿Fin de semana pasado por agua en Córdoba? La Aemet avisa de posibles lluvias y tormentas

Aunque ayer se activara el protocolo contra el calor en Andalucía oficialmente, y la semana pareciera estar marcada por la estabildad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que el fin de semana podría terminar pasado por agua.

Las temperaturas van incrementándose mientras mayo pasa por su mitad. Las miradas están puestas en la Feria de Córdoba, pero también en las elecciones de este domingo. Mientras tanto, Córdoba ha amanecido este sábado con cielos poco nubosos, prácticamente despejados en su totalidad. Nada parece anticipar un cambio de panorama. Sin embargo, este domingo se esperan cambios meteorológicos.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 11º y 23º, en Pozoblanco entre 6º y 25º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.

El tiempo este domingo

El domingo la imagen será distinta. La provincia despertará con algunas nubes altas en el cielo, anticipo de lo que vendrá. La nubosidad irá aumentando y, por la tarde, pueden llegar los chubascos ocasionales a los que apunta la Aemet. Las previsiones apuntan a la Subbética como la comarca más expuesta a esas lluvias. Allí son más probables y podrían ser más intensas, pudiendo ir acompañados de tormentas.

Será algo pasajero, porque la Aemet avanza también que el cielo quedará de nuevo despejado al final del día. En cuento a las temperaturas, al igual que hoy, se producirán pocos cambios. Irán localmente en ascenso en el interior de la mitad oriental de la provincia. Y, por otro lado, el viento podría soplar de forma moderada ya por la tarde, durante ese proceso tormentoso.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 26º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 7º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 21º.