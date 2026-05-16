Pozoblanco
El fuego pone fin un año más a las muñecas de San Isidro en Pozoblanco
La muestra se mantiene con once propuestas gracias al trabajo de colectivos y particulares, que arden de noche al son de coplillas
El fuego se las llevó al anochecer de este sábado, como marca la tradición, pero las muñecas de San Isidro fueron antes expuestas después de que colectivos y particulares se afanasen durante semanas para crear sus propuestas.
Un total de once muñecas han sido expuestas durante el fin de semana dentro de la Muestra de San Isidro que se viene desarrollando en Pozoblanco y que pone a prueba la imaginación de quienes se suman a una tradición que tienen muy en cuenta la actualidad para sus creaciones. Así, en el Centro de Participación Activa esta vez es una hermana de la Virgen de Luna la que da la bienvenida, una creación a la que no le falta detalle gracias al trabajo de «meses» que permite ver una muñeca que refleja la apertura de la cofradía con la entrada de mujeres en sus filas. Por cierto, que son las manos femeninas las que mantienen en su mayoría la tradicional muestra de muñecas.
Este año también ha habido espacio para la aceitunera o para ver a una «diva en los Goya», muñecas realizadas con diferentes elementos como el papel de seda y telas o incluso hay quien apuesta por productos reciclados para dar forma a quienes están destinadas a la quema. Porque cuando la noche del sábado llegó, las muñecas fueron quemadas al son de las coplillas que se cantan asociadas a un ritual que se mantiene vivo.
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