Bujalance vive la Fiesta de Mayo con la Virgen Milagrosa

Con motivo del mes de mayo, Bujalance ha vivido la Fiesta del mes de María, organizado por Hermandad de la Virgen Milagrosa, con la celebración de la eucaristía en su capilla, cantada por el Coro Parroquial y la posterior procesión de la Santísima Virgen Milagrosa.

Una vez finalizada la eucaristía, se vivieron momentos de gran intensidad y fervor, en el Desfile Procesional de la Virgen Milagrosa, por las calles bujalanceñas, que con fe y devoción estuvo acompañada por numerosos fieles devotos. Contó con la presencia de la alcaldesa Elena Alba, miembros de la corporación y representantes de las cofradías de pasión y de gloria con sus báculos, junto al acompañamiento musical de la banda de música Pedro Lavirgen.

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Los momentos más emotivos fueron, la salida de la Virgen de su capilla; el paso bajo el arco del ayuntamiento, lugar emblemático de entrada a la Plaza Mayor, que tiene una gran dificultad para los costaleros, donde atrae muchas personar para ver a la Virgen Milagrosa por este punto y el regreso a su templo, a los sones de la Marcha Real, entre palmas y el repique de campanas.