El alumnado de los IES Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda de Montilla aborda los peligros del consumo de cannabis

El Ayuntamiento de Montilla ha acercado esta semana al alumnado de Secundaria de los IES Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda la exposición itinerante Cannabis: lo que hay que saber, una iniciativa impulsada desde los Servicios Sociales Comunitarios dentro del programa Montilla ante las adicciones, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y la toma de decisiones responsables entre la población joven en torno al consumo de cannabis y sus consecuencias.

La actividad ha contado con la participación de más de 150 estudiantes que, a través de siete paneles temáticos y distintas dinámicas grupales, han podido abordar cuestiones relacionadas con el consumo de cannabis desde una perspectiva educativa, participativa y preventiva. La muestra está promovida por la Fundación Edex y financiada por el Ministerio de Sanidad. La exposición contó con una técnica especializada en prevención e intervención con adolescentes.