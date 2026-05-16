Educación
El alumnado de los IES Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda de Montilla aborda los peligros del consumo de cannabis
El programa ‘Montilla ante las adicciones’ fomenta la reflexión crítica entre los jóvenes
El Ayuntamiento de Montilla ha acercado esta semana al alumnado de Secundaria de los IES Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda la exposición itinerante Cannabis: lo que hay que saber, una iniciativa impulsada desde los Servicios Sociales Comunitarios dentro del programa Montilla ante las adicciones, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y la toma de decisiones responsables entre la población joven en torno al consumo de cannabis y sus consecuencias.
La actividad ha contado con la participación de más de 150 estudiantes que, a través de siete paneles temáticos y distintas dinámicas grupales, han podido abordar cuestiones relacionadas con el consumo de cannabis desde una perspectiva educativa, participativa y preventiva. La muestra está promovida por la Fundación Edex y financiada por el Ministerio de Sanidad. La exposición contó con una técnica especializada en prevención e intervención con adolescentes.
- La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
- El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: 'Era una gran persona, un compañero más
- Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba