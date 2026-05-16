Almodóvar del Río, mucho más que un castillo de cine: de puerto romano a destino natural

Hablar de Almodóvar del Río es pensar automáticamente en su imponente castillo. Sin embargo, esta localidad cordobesa esconde mucho más que una fortaleza de cine.

A orillas del río Guadalquivir, su historia, su patrimonio y sus paisajes dibujan una experiencia que va desde la época romana hasta las leyendas medievales, pasando por algunos de los enclaves naturales más sorprendentes de la provincia.

Un puerto romano olvidado

Uno de los secretos mejor guardados de Almodóvar del Río es su antiguo embarcadero romano. Situado en la ribera del Guadalquivir, este enclave fue durante siglos un punto clave para el transporte fluvial. Hoy apenas quedan vestigios visibles, pero el lugar invita a imaginar una escena muy distinta: barcos cargados de ánforas repletas de aceite de oliva surcando el río rumbo a Roma.

El puerto de Almodóvar, junto al río Guadalquivir. / Ayuntamiento de Almodóvar

En los cortijos cercanos se han hallado restos que evidencian la intensa actividad económica de la zona. No es casualidad. El antiguo Betis era una auténtica autopista comercial. El entorno, además, ofrece el valor añadido de un paisaje de ribera ideal para observar fauna y flora, con el perfil del castillo dominando el horizonte.

Del agua a la sierra

A apenas unos kilómetros del casco urbano se encuentra uno de los grandes atractivos naturales: el embalse de La Breña II. Con una enorme capacidad y dos brazos que se adentran en el territorio, este espacio se ha convertido en un referente para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre.

Bañistas en el embalse de La Breña II. / Europa Press

Aquí es posible practicar actividades como kayak, paddle surf, senderismo o pesca deportiva, en un entorno que combina tranquilidad y biodiversidad. O simplemente tomarse algo en un mirador único.

Imagen del Castillo de Almodóvar desde la sierra. / Córdoba

Otro de los puntos fuertes de este pueblo es que conecta con el cercano Parque Natural Sierra de Hornachuelos, uno de los espacios protegidos más importantes de la provincia. Un lugar perfecto para desconectar y sumergirse en el bosque mediterráneo.

Un pueblo de leyenda

Si hay un evento que refleja el alma de Almodóvar del Río, ese es el Zoco de la Encantá. Cada año, el municipio revive una de sus leyendas más conocidas a través de una recreación histórica cargada de emoción.

Asistencia masiva en el Zoco de la Encantá de Almodóvar. / Córdoba

La historia nos traslada al siglo XI, cuando los almorávides asediaban la ciudad. Zaida, refugiada en el castillo, contempla impotente la muerte de su amado, el príncipe Fath-Al-Mamun. La tragedia culmina con la propia muerte de ella, consumida por el dolor. Este relato, reinterpretado cada año, convierte las calles del pueblo en un escenario vivo donde historia y mito se entrelazan.

Un viaje por la historia

Para quienes quieran profundizar en el pasado de la localidad, la Exposición Arqueológica Municipal ofrece un recorrido fascinante desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Piezas como bifaces, cerámicas íberas o restos romanos permiten entender la evolución de los primeros pobladores hasta el esplendor islámico.

Piezas de la Exposición Arqueológica Municipal. / Córdoba

A este patrimonio se suman otros espacios singulares, como la iglesia de la Inmaculada, con raíces en el siglo XV, o colecciones únicas como la etnológica Ángel Estévez, que conserva miles de objetos de la vida rural tradicional, o la curiosa colección de máquinas de coser y carteles taurinos.

Mucho más que un destino de postal

Almodóvar del Río forma parte de la Ruta Bética Romana, lo que subraya su importancia histórica ligada al río y al comercio antiguo. Pero su verdadero valor reside en la combinación de todos sus elementos.

Porque más allá de su castillo, escenario en la serie Juego de Tronos, este rincón de Córdoba invita a mirar con calma, a imaginar el pasado y a disfrutar de un presente lleno de vida.