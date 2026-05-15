Villaralto pone en valor el pastoreo y su aportación al municipio de Los Pedroches

En Villaralto el pastoreo ha sido uno de los pilares básicos de la economía local y lo sigue siendo en la actualidad. El oficio de pastor está presente en muchas familias y hasta existe en la localidad el Museo del Pastor. También surgió la Feria del Pastoreo, que alcanza la décimosegunda edición en este fin de semana con muchas actividades preparadas por el Ayuntamiento en el pabellón municipal y su entorno.

Este viernes por la tarde tuvo lugar la inauguración de la zona expositiva dentro del pabellón, donde hay más de 40 empresas e instituciones representadas y además está el estand del Ayuntamiento de Villaralto y también el de Villanueva de Córdoba, localidad invitada este año y que ofrecerá degustaciones de jamón 100% ibérico de bellota. Y también quedó abierta la carpa donde está presente la zona expositiva animal.

Además, comenzó la liga comarcal Induvap de pastoreo con perros, actuó la Agrupación Musical y Cultural y el grupo de jotas y danza de Villaralto, a la vez que en el primer día hubo talleres de elaboración de quesos artesanales con la empresa local Quesos Plazuelo, un taller de coctelería por Destilerías Altamirano y una cata de vino y productos de Los Pedroches dirigida por Francisco Javier Domínguez, impulsor del proyecto de recuperación del viñedo de Los Pedroches.

Innovación en las degustaciones en la feria

La alcaldesa, Celia Valverde, señaló que la programación preparada pone en valor una de las señas de identidad de Villaralto, reuniendo "tradición, ganadería, cultura y gastronomía".

Las actividades continúan el fin de semana con showcookings como el previsto este sábado entre queso, pan de bellota, miel y cerveza o el que elaborará pasta fresca de harina de bellota y huevos ecológicos con carbonara estilo Los Pedroches, al mismo tiempo que se ha previsto degustación de cordero o actuaciones y animaciones musicales, que se podrán disfrutar hasta el domingo al mediodía.