Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba

El presidente de Diputación, Salvador Fuentes, ha elegido el Patio con Duende de Anselmo Córdoba como lugar para dar a conocer el fallo del jurado de la XI edición del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba. Precisamente el patio elegido para dicha presentación, en la calle Empresaria Teresa Córdoba, ha obtenido una mención especial en este concurso al atesorar en su trayectoria numerosos primeros premios tanto provinciales como de la comarca de la Subbética.

Un concurso de patios cuyo primer premio también se queda en Rute, al reconocer el patio de Aurora Sánchez ubicado en la calle Francisco Salto, 48. Para Salvador Fuentes, estos espacios están “cargados de cariño y talento, aquí no hay macetas de plástico”, ha dicho. Como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en que fueron declarados por la Unesco en 2012, están cargados de “colorido, de convivencia y encuentro”, según el presidente de Diputación.

Más premios para el año que viene

Para el alcalde de Rute, David Ruiz, los dos patios ruteños reconocidos, vienen de ganar el primer y segundo premio del concurso de la comarca de Subbética. Y suponen un respaldo para la apuesta que está haciendo el municipio por el turismo en el mes de mayo, recibiendo miles de visitantes, especialmente durante el pasado fin de semana al coincidir con las Fiestas de la Virgen de la Cabeza, declaradas de Interés Turístico de Andalucía.

Con respecto al concurso, el máximo representante de la institución provincial ha destacado que “esta edición ha marcado, sin duda, un punto de inflexión por la calidad de los patios. Nos hemos encontrado con lugares mágicos, cuidados con cariño y dedicación y el jurado lo ha tenido difícil para elegir los ganadores”. “Para el próximo año queremos aumentar el número de premiados y también vamos a plantear un aumento del importe económico de los premios”, ha señalado Salvador Fuentes.

Premiados

En la categoría de Patio Cordobés, los premios han sido para los espacios ubicados en la calle Francisco Salto 48, de Rute (1º); Francisco Botello 16 de Pedroche (2º); El Cerro, 6 Céspedes, de Hornachuelos (3º); San Bartolomé 64, Espejo (4º), Cuerpo de Cristo 9, de Palma del Río (5º) y Garibaldi 48, Peñarroya-Pueblonuevo (6º). Hay una mención especial que ha recaído en el patio Empresaria Teresa Córdoba, s/n. de Rute.

Patio de Aurora Sánchez, ganador del certamen provincial, con el alcalde de Rute, David Ruiz, y Anselmo Córdoba, propietario del Patio Con Duende que ha obtenido mención especial. / Manuel Padilla

En la modalidad de Rincones Típicos, los galardonados, del primero al sexto premiado, son los espacios de las calles Santa María (escalera del Castillo), de Belmez; Subida del Rosario s/n de Luque; Travesía s/n de Villanueva del Rey; Patio de las Comedias, 2 Iznájar; Juanita La Larga de Doña Mencía; y Pozo Fuente, de Cañete de las Torres.

Por último, en la categoría de Rejas y Balcones, los premios, del primero al sexto, han sido para los espacios de la calle Jazmines 7, de Priego de Córdoba; Olivo 5 1º piso, de Hornachuelos; Pelayo 15 de Villanueva de Córdoba; Puerta de la Villa 50, de Fernán Núñez; La Antigua 5, de Iznájar; y Real 19, de Priego de Córdoba.

José Tomás Valverde en su patio de Priego de Córdoba, ganador del premio premio en la categoría de Rejas y Balcones. / Rafael Cobo

El importe de los premios: más de 9.000 euros repartidos

Con respecto a los premios, el importe total es de 9.050 euros, 4.900 para la modalidad de Patios, 2.400 para Rincones y 1.750 para Rejas y Balcones, además de los mil euros para la Mención Especial.

Los criterios de valoración que ha tenido en cuenta el jurado para la selección han sido el estado de conservación, mantenimiento y presentación del patio, rincón, reja y de los lugares de exposición al público, las condiciones de mantenimiento de las plantas y sus macetas, el número de plantas y macetas que ha de estar en relación a las dimensiones y estructura del espacio participante y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés.