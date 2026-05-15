El servicio municipal de apoyo a familias vulnerables de Baena ha gestionado ya 44 expedientes de desahucios, deudas hipotecarias y problemas habitacionales

El Ayuntamiento de Baena ha reafirmado su compromiso con las políticas de vivienda y la atención a familias vulnerables durante una comparecencia pública en la que se ha realizado balance del convenio de colaboración suscrito con la asociación Anfane, entidad especializada en el acompañamiento y asesoramiento a personas afectadas por problemas de vivienda y exclusión residencial.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, acompañada por el primer teniente de alcalde y delegado de Vivienda, Francisco Vizcaíno, y el presidente de Anfane, Rafael Cidres, ha destacado la importancia de seguir impulsando medidas públicas ante la creciente dificultad de acceso a la vivienda.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que desde el inicio del mandato municipal el equipo de gobierno ha trabajado en distintas líneas de actuación para atender situaciones de vulnerabilidad relacionadas con desahucios, problemas legales y falta de acceso a vivienda digna.

Dificultades de vivienda pese a tener trabajo

"Estamos en un momento en el que incluso teniendo trabajo es difícil cubrir una necesidad básica como es la vivienda", ha señalado Serrano, quien ha recordado además que en Baena no se construía vivienda pública desde las promociones ejecutadas entre 2011 y 2012.

La regidora ha puesto en valor las ayudas municipales de rehabilitación impulsadas por el Ayuntamiento, destinadas tanto a la recuperación del casco histórico como a la mejora de la accesibilidad y adecuación funcional de viviendas para personas mayores y familias con menos recursos económicos.

Asimismo, ha destacado el proyecto municipal para la construcción de ocho viviendas de alquiler para jóvenes junto a ocho locales comerciales vinculados al emprendimiento en la calle Reyes Católicos, una actuación cuyo proyecto técnico se encuentra actualmente en fase final antes del inicio de las obras.

Balance del convenio con Anfane

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Anfane, firmado en 2024, ha permitido prestar atención especializada a decenas de familias de Baena y Albendín afectadas por ejecuciones hipotecarias, deudas, desahucios o situaciones de exclusión residencial.

El presidente de la asociación, Rafael Cidres, ha explicado que actualmente existen alrededor de 44 expedientes activos y detalló algunas de las actuaciones realizadas en estos años de colaboración.

Entre ellas, ha destacado la resolución de casos de daciones en pago, reestructuración de deuda mediante códigos de buenas prácticas bancarias, reclamaciones por cláusulas suelo y gastos hipotecarios, así como intervenciones en casos de violencia y situaciones de estafa vinculadas a usurpación de identidad y contratación fraudulenta de préstamos.

Cidres también ha alertado sobre el aumento de ventas de deudas hipotecarias por parte de entidades bancarias a fondos de inversión, una circunstancia que, según indicó, agrava la vulnerabilidad de muchas familias.