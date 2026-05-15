Rebujito, sevillanas y lleno absoluto en la feria de Palma del Río: “Todo estaba reservado con dos semanas de antelación”

El paseo Alfonso XIII de Palma del Río luce estos días sus mejores galas con albero recién mojado, toldos de casetas lustrosos y un ambiente de feria que nadie puede negar. Los palmeños disfrutan hasta este domingo 17 de mayo de una feria que también se cruza con la jornada electoral. En los tradicionales kioscos del paseo las reservas para comer al mediodía están agotadas para los cuatro días de feria desde hace dos semanas. "Llamé hace cuatro días y me dijeron que todo estaba reservado con más de dos semanas de antelación", cuenta Noemí Ávila, "no sé dónde vamos a comer".

Todas las empresas palmeñas reúnen a sus trabajadores estos días en torno a una mesa o una copa para disfrutar del ambiente de feria en las casetas o en alguno de los kioscos y es habitual ver a los equipos compartiendo momentos.

Actuaciones de grupos, cantantes y orquestas se suceden en las distintas casetas del recinto ferial. En la Municipal, este viernes han actuado D'Lorean y la orquesta Aldebarán. Los más copleros sacaron su entrada para el concierto íntimo de piano y voz de Fran Doblas, que actuó en el teatro Coliseo. Los Play Star 80&90 actuarán este sábado en la caseta municipal y el grupo de versiones Trueno Azul lo hará en la tarde del domingo.

Ana Peña viene desde Sevilla con sus dos hijas y su marido palmeño. Comenta que la feria de Palma "tiene su encanto" y "un aire diferente" a la tradicional Feria de Abril hispalense. Se colocará el traje de flamenca este sábado junto a la familia de su marido, aunque hoy ya ha bailado alguna que otra sevillana. Ana es un ejemplo de la cantidad de familias que se ven hoy en la feria, que programan su visita a la ciudad estos días aunque vivan en otros lugares.

Autobús ampliado a los diseminados y también con horario nocturno

Son muchos los foráneos que visitan la feria y encuentran en Palma del Río momentos de reunión y diversión. Los palmeños, para evitar coger el coche y tener que aparcar, usan el servicio de autobús, ampliado a los diseminados y con horario nocturno. También se ha reforzado la seguridad en el recinto ferial para evitar desencuentros y se ha establecido el punto violeta para la prevención de la violencia de género.

Los niños y adolescentes encuentran su lugar en la zona de las atracciones, donde es normal encontrar un gran griterío, eso sí, todo con una única banda sonora porque tienen un hilo musical conjunto gracias a la delegación de Festejos.

En las casetas, decenas de personas bailan, disfrutan y comentan todo a su paso. Unos con vino, otros con cerveza y otros con refrescos o rebujito brindan por esta bonita feria que ofrece la ciudad. La temperatura acompaña y el paseo se vuelve un protagonista más de esta fiesta de mayo.