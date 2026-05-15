Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma MorenoUME Cerro MurianoEl CordobésCórdoba CFToldos FeriaNuevo PGOUMaílloPatios de CórdobaAbascalSadecoRafael CastejónGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Subbética

La Diputación de Córdoba financiará con 200.000 euros la reconstrucción del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas

El estudio geotécnico descarta la afectación a las viviendas y la necesidad de pilotes, y propone levantar un muro de hormigón armado de ocho metros de altura

Salvador Fuentes con el alcalde de Rute, David Ruiz, y un técnico de la Diputación de Córdoba ante el muro colapsado.

Salvador Fuentes con el alcalde de Rute, David Ruiz, y un técnico de la Diputación de Córdoba ante el muro colapsado. / Padilla

Manuel Padilla

Rute

El presidente de Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado este viernes el estudio geotécnico y el proyecto de restauración del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas del pasado invierno. Unos desprendimientos que han afectado al parque de la Paz y la Concordia, exactamente entre el rocódromo municipal y unos bloques de viviendas y junto a las instalaciones deportivas donde se encuentra la piscina municipal.

El presidente de Diputación considera que, aunque las lluvias torrenciales han afectado a este muro, también ha tenido que ver en este desprendimiento la mala construcción realizada con elementos de relleno. "El informe geotécnico concluye que las causas de la patología han sido el colapso del muro por la presión de agua acumulada por ausencia de drenaje y pérdida de capacidad portante del terreno sobre el que se asentaba esta infraestructura", ha explicado el presidente de la institución provincial.

Según Fuentes, el estudio de patologías descarta afectación a las viviendas. También descarta la colocación de pilotes, ya que a solo tres metros se puede anclar en terreno firme la futura obra.

Los detalles del nuevo muro

El nuevo muro tendrá unas dimensiones de 20 metros de longitud por 8 metros de altura de hormigón armado y contará con dos contrafuertes. Una obra que se va a realizar de urgencia y que tiene como primera medida atajar la constante fuga de agua que presenta, ha dicho Fuentes.

Salvador Fuentes ha visitado este viernes la zona afectada pr el derrumbe del muro en Rute.

Salvador Fuentes ha visitado este viernes la zona afectada pr el derrumbe del muro en Rute. / Padilla

En cuanto al presupuesto y tiempos de ejecución, el presidente de la institución provincial estima que en el mes de junio se adjudicarán las obras, con una inversión que rondará los 200.000 euros y estarán terminadas para finales de agosto o principios de septiembre.

El alcalde de Rute, David Ruiz, ha agradecido el apoyo de Diputación para arreglar unos daños que el Ayuntamiento no podía afrontar. Esta mejora incluye también el cerramiento de este parque que había quedado dañado por las lluvias, así como las instalaciones de nuevos desagües y canalizaciones de esta zona verde.

Noticias relacionadas y más

David Ruiz ha asegurado que estas obras no afectarán al uso este verano de las instalaciones donde se encuentra la piscina municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
  2. La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
  3. La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
  4. Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
  5. Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
  6. Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
  7. El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: 'Era una gran persona, un compañero más
  8. Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena

La Diputación de Córdoba financiará con 200.000 euros la reconstrucción del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas

La Diputación de Córdoba financiará con 200.000 euros la reconstrucción del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas

Por Andalucía cierra la campaña en Montilla con críticas a la gestión sanitaria de Moreno Bonilla

Por Andalucía cierra la campaña en Montilla con críticas a la gestión sanitaria de Moreno Bonilla

Córdoba roza los 30 grados este viernes… antes del gran salto térmico de la próxima semana

Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”

Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”

Santiago Abascal ataca en Priego a Juanma Moreno por apoyar la regularización de inmigrantes

Santiago Abascal ataca en Priego a Juanma Moreno por apoyar la regularización de inmigrantes

Nadie es extraño en la Gran Huevada de Villafranca: "Es como contemplar el corazón del pueblo en marcha"

Nadie es extraño en la Gran Huevada de Villafranca: "Es como contemplar el corazón del pueblo en marcha"

El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río

El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río

La Diputación de Córdoba pide responsabilidad para evitar agresiones sexuales o situaciones violentas en fiestas

La Diputación de Córdoba pide responsabilidad para evitar agresiones sexuales o situaciones violentas en fiestas
Tracking Pixel Contents