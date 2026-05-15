Subbética
La Diputación de Córdoba financiará con 200.000 euros la reconstrucción del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas
El estudio geotécnico descarta la afectación a las viviendas y la necesidad de pilotes, y propone levantar un muro de hormigón armado de ocho metros de altura
El presidente de Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presentado este viernes el estudio geotécnico y el proyecto de restauración del muro que colapsó en Rute durante el tren de borrascas del pasado invierno. Unos desprendimientos que han afectado al parque de la Paz y la Concordia, exactamente entre el rocódromo municipal y unos bloques de viviendas y junto a las instalaciones deportivas donde se encuentra la piscina municipal.
El presidente de Diputación considera que, aunque las lluvias torrenciales han afectado a este muro, también ha tenido que ver en este desprendimiento la mala construcción realizada con elementos de relleno. "El informe geotécnico concluye que las causas de la patología han sido el colapso del muro por la presión de agua acumulada por ausencia de drenaje y pérdida de capacidad portante del terreno sobre el que se asentaba esta infraestructura", ha explicado el presidente de la institución provincial.
Según Fuentes, el estudio de patologías descarta afectación a las viviendas. También descarta la colocación de pilotes, ya que a solo tres metros se puede anclar en terreno firme la futura obra.
Los detalles del nuevo muro
El nuevo muro tendrá unas dimensiones de 20 metros de longitud por 8 metros de altura de hormigón armado y contará con dos contrafuertes. Una obra que se va a realizar de urgencia y que tiene como primera medida atajar la constante fuga de agua que presenta, ha dicho Fuentes.
En cuanto al presupuesto y tiempos de ejecución, el presidente de la institución provincial estima que en el mes de junio se adjudicarán las obras, con una inversión que rondará los 200.000 euros y estarán terminadas para finales de agosto o principios de septiembre.
El alcalde de Rute, David Ruiz, ha agradecido el apoyo de Diputación para arreglar unos daños que el Ayuntamiento no podía afrontar. Esta mejora incluye también el cerramiento de este parque que había quedado dañado por las lluvias, así como las instalaciones de nuevos desagües y canalizaciones de esta zona verde.
David Ruiz ha asegurado que estas obras no afectarán al uso este verano de las instalaciones donde se encuentra la piscina municipal.
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