La Diputación de Córdoba financia un nuevo obrador para el convento de las carmelitas descalzas de Aguilar de la Frontera

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este viernes Aguilar de la Frontera para conocer las obras que se están desarrollando en el convento de las carmelitas descalzas gracias a una subvención excepcional otorgada por la institución provincial con la que se construirá y acondicionará un nuevo obrador.

Fuentes, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Francisca Herrador, ha explicado que "hoy estamos reconociendo una historia de perseverancia, dignidad y amor por un patrimonio, hoy respaldamos el futuro del monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera, un lugar donde la oración, el trabajo y la cultura popular conviven desde hace siglos en una de las joyas más hermosas del barroco cordobés".

El presidente de la institución provincial ha reconocido "la gran labor que realizan las hermanas, tanto social como patrimonial, gracias a unas manos muy generosas y muy comprometidas". Asimismo, ha destacado especialmente "la labor de la madre Ángeles, por su bondad, su generosidad, su compromiso con la gente y con su pueblo y, por supuesto, como ejemplo de congregación".

Salvador Fuentes ha estado acompañado por la alcaldesa, Francisca Herrador, en su visita al convento de las carmelitas descalzas de Aguilar. / CÓRDOBA

Del mismo modo, Fuentes ha alabado la protección del patrimonio, “porque estamos ante una de las iglesias más bonitas del mundo. Esta es una joya que tenemos que conocer todos los cordobeses porque pone manifiesto el patrimonio eclesiástico indiscutible que tiene Aguilar".

El nuevo obrador del convento

Con relación al fin del nuevo obrador, el presidente de la Diputación ha señalado que "no solo hablamos de acondicionar uno nuevo sino de facilitar la autonomía del convento y permitir que las hermanas puedan sostener económicamente la comunidad". En este punto, ha animado a las hermanas a dar a conocer sus dulces a todo el mundo y las ha invitado a participar con un estand en la próxima edición de la feria cofrade.

Gracias a este nuevo espacio, al que la Diputación destina una ayuda de 30.000 euros, la comunidad podrá trabajar en condiciones adecuadas mejorando la organización y reduciendo las dificultades que hasta ahora tenían para desarrollar su actividad.