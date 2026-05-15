La Diputación de Córdoba acoge un foro centrado en las oportunidades de la IA para la administración local

La Diputación de Córdoba celebra la tercera edición del foro SIT Innova-IA, La IA en la Administración Local, el próximo jueves 21 de mayo, con el objetivo de estudiar los nuevos retos y las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece a la gestión pública local.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha señalado que “este encuentro tiene como objetivos el fomentar la transparencia, impulsar el talento local y analizar las tendencias que transformarán nuestra sociedad y que pueden aplicarse al trabajo de nuestros habilitados y técnicos en las administraciones”.

Alguacil ha recordado que este Foro se creó en 2022 y tuvo una segunda edición el año pasado, “como un espacio de encuentro, diálogo y colaboración en torno a la innovación y la tecnología, dirigido a los habilitados nacionales y técnicos de la administración general, con el objetivo de convertirse en un evento de referencia para el sector público”.

En el programa de esta edición se encuentran Aleix Gomila, especialista en Google Workspace de Devoteam, cuya ponencia girará en torno a Google e IA; Gabriele Vestri, que disertará en torno a La IA Agentica: La Inteligencia artificial que actúa. Agentes de IA y responsabilidad pública local; Carmelo Benito, en torno a NotebookLM: El maletín inteligente del Habilitado y Francisco Antonio Serrano, cuya taller girará en torno a Cómo hackear ChatGPT: técnicas de prompting avanzado.

Para la delegada de la institución provincial, "con esta iniciativa estamos contribuyendo a la construcción de una provincia más digital, más eficiente y con más oportunidades. No estamos hablando del futuro, estamos diseñando el presente de nuestra gestión local y este Foro es una herramienta clave para que nuestros municipios lideren la transformación digital".

Además, ha insistido en que "es una oportunidad única de aprendizaje y colaboración, entre la que se encuentra desde la primera edición el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Córdoba Costia, reforzando de esta forma la formación de este sector".

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Por último, Alguacil ha destacado el interés que despiertan estas jornadas, donde hasta el momento hay ya inscritas 120 personas. En la página web https://www.forositinnova.es/ podrán consultar el programa, los ponentes de esta edición y hacer la inscripción hasta completar aforo.