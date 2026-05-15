Córdoba roza los 30 grados este viernes… antes del gran salto térmico de la próxima semana que espera la Aemet

Este viernes se activa oficialmente el protocolo contra el calor en Andalucía, aunque en Córdoba las temperaturas todavía estén lejos, por ahora, de los valores sofocantes a los que nos tiene acostumbrados el mes de mayo. La provincia continuará instalada en un escenario de absoluta estabilidad meteorológica, con cielos poco nubosos, ausencia de lluvias y máximas que ni siquiera alcanzarán aún los 30 grados. De hecho, a primera y última hora del día muchos cordobeses seguirán necesitando manga larga. Entonces, ¿por qué empieza ya a hablarse de calor intenso? Porque, aunque el ambiente siga siendo plenamente primaveral, los modelos meteorológicos empiezan a anticipar cambios importantes a medio plazo.

El verdadero giro llegará con el avance de la próxima semana y con la mirada puesta ya en la Feria de Córdoba. Las previsiones apuntan a un importante salto térmico que llevará las máximas por encima de los 33 grados en la capital, acercando por fin ese ambiente casi veraniego que hasta ahora se estaba resistiendo. La gran duda ahora es otra: ¿será este el primer episodio de calor serio antes del verano?

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia hoy viernes, 15 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios y las máximas en descenso.

Descenso en las temperaturas

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 27º, en Lucena entre 11º y 22º, en Pozoblanco entre 10º y 21º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 20º.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 16 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas se mantendrán sin cambios.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 26º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 7º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 21º.