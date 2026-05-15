Baena transforma su Vía Verde: menos especies invasoras y más sombra para pasear

Baena ha celebrado el Día Nacional de las Vías Verdes con una jornada de convivencia, senderismo y reforestación organizada por las delegaciones de Turismo, Parques y Jardines y Medio Ambiente del Ayuntamiento, en colaboración con Futuro Singular y asociaciones vinculadas a las Vías Verdes.

La delegada de Turismo, Ana Cruz, destacó durante la actividad la importancia de poner en valor la Vía Verde como recurso turístico y espacio de convivencia. La jornada contó con la participación de 24 usuarios de Futuro Singular, acompañados por monitores de Baena y Doña Mencía, que realizaron un pequeño recorrido senderista y disfrutaron posteriormente de un desayuno molinero y de una actividad de plantación de árboles.

Cruz agradeció especialmente la implicación de Futuro Singular, cuyos usuarios "han disfrutado mucho de esta actividad", subrayando además la colaboración entre distintas áreas municipales y colectivos sociales para desarrollar iniciativas de carácter inclusivo y medioambiental.

Participantes en la actividad celebrada en la Vía verde de Baena. / Juan Carlos Roldán

Eliminación de plantas invasoras para levantar un "bosque lineal"

Por su parte, el delegado de Parques y Jardines, David Bazuelo, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, asociaciones y programas como el proyecto Empleo Verde y el Corredor Verde de Baena. Bazuelo explicó que las actuaciones desarrolladas en la zona han permitido eliminar más de 200 ejemplares de ailanto, una especie invasora de alta peligrosidad medioambiental, dentro de los trabajos vinculados al Fondo de Desarrollo Turístico y Sostenible.

El edil detalló que estos ejemplares serán sustituidos por un "bosque lineal" compuesto por almeces y moreras sin fruto, con el objetivo de crear una línea continua de sombra para los usuarios de la Vía Verde y mejorar las condiciones de paseo y disfrute ciudadano durante los meses de altas temperaturas.

Además, señaló que el Ayuntamiento trabaja en extender este modelo de "caminos de sombra" a distintos espacios urbanos de Baena, inspirándose en experiencias desarrolladas en otras ciudades españolas.

Bazuelo destacó finalmente la implicación de los usuarios de Futuro Singular en la actividad, asegurando que "desde primera hora estaban entusiasmados, colaborando y participando activamente en la plantación y riego de los árboles".