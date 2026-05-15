Por Andalucía cierra la campaña en Montilla con críticas a la gestión sanitaria de Moreno Bonilla

La candidata cordobesa de la coalición Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, actual portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, ha reclamado esta mañana en la Plaza de la Rosa un cambio en el Gobierno andaluz y ha pedido el apoyo para la candidatura de Por Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo, durante una comparecencia pública en la que ha estado acompañada por otros integrantes de la candidatura y arropada por numerosos militantes de IU.

Durante su intervención, la candidata ha realizado un balance de la campaña y ha asegurado que este periodo electoral les ha dejado “momentos ilusionantes”. Además, ha afirmado que han podido “comprobar la fuerza y las ganas de la militancia y de la ciudadanía en general que están apostando por un cambio de gobierno de la Junta de Andalucía”.

Apela a los servicios públicos

En ese sentido, Rosa María Rodríguez ha defendido la necesidad de movilizar al electorado en la recta final de la campaña y ha dirigido su mensaje a quienes, según ha expuesto, muestran descontento con distintas situaciones relacionadas con los servicios públicos.

Así, la candidata montillana de Por Andalucía ha manifestado que “se trata de incidir en el día de hoy, último día de campaña, en que toda la gente que está cansada de tener que esperar veinte días para que la vea un médico de Atención Primaria o que está cansada de esperar más de 500 días para recibir una ayuda a la dependencia o que tiene que gastar entre 4.000 y 6.000 euros para que su hijo asista a un grado de Formación Profesional, tiene la oportunidad de cambiarlo el próximo domingo y poner así freno al Gobierno de Moreno Bonilla", que ha calificado como "un gobierno privatizador y extractivista de recursos".

Además, la portavoz municipal de IU en Montilla ha asegurado que “la mejor opción es la coalición Por Andalucía, porque sabemos lo que hay que hacer y tenemos medidas para cambiar el rumbo de Andalucía”. En ese sentido, la candidata también ha insistido en que la formación cuenta con propuestas concretas y capacidad para desarrollarlas.

"Herederos de Julio Anguita"

De igual modo, Rodríguez ha apelado a la confianza de la ciudadanía y ha reivindicado la trayectoria política de su espacio político. “Somos una fuerza en la que se puede confiar”, ha señalado la candidata de Por Andalucía, quien ha resaltado que las personas que conforman la coalición “somos las herederas y los herederos de la política honrada y honesta de Julio Anguita”, algo que ha definido como “una carta de presentación”. Por ello, ha animado a la participación electoral de cara a la jornada del próximo domingo. “El día 17, que nadie se quede en su casa y que todo el mundo vaya a votar por Andalucía”, ha añadido.

Durante el turno de preguntas, Rosa María Rodríguez ha detallado cuáles han sido las principales preocupaciones trasladadas por la ciudadanía durante la campaña electoral. “Fundamentalmente, el principal problema con el que nos hemos encontrado, la principal demanda, ha sido la sanidad”, ha reconocido.

En relación con este asunto, la candidata ha denunciado la situación de distintos centros sanitarios de la provincia y ha asegurado que “lo que está pasando con la sanidad no tiene nombre”. Como ejemplo, ha mencionado el caso de Palma del Río, donde, según ha explicado, “hay un hospital fantasma”. En concreto, ha señalado que se trata de “un hospital que no tiene Urgencias, que no tiene especialidades, que no tiene camas, que no tiene quirófano: es un cascarón”.

Además, también se ha referido a Lucena, donde, según ha manifestado, “nos hemos encontrado una FP de niños con necesidades educativas especiales que quieren cerrar”. En su opinión, “los problemas fundamentales son sanidad, vivienda, infraestructura y empleo”.

La candidata de Por Andalucía también ha criticado que, “mientras todo eso esté pasando, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla esté regando a tutiplén a las clínicas privadas con el dinero de todos”. Del mismo modo, ha añadido que “no es lógico que hayamos gastado dinero en construir hospitales y centros de salud para que ahora estén vacíos y la atención se esté prestando desde lo privado”.

Por último, Rosa María Rodríguez ha avanzado una de las medidas que, según ha explicado, pondría en marcha su formación en materia sanitaria. “Nuestra primera medida va a ser emplear el 20 por ciento del presupuesto sanitario en Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario”, ha detallado la candidata de Por Andalucía, para quien ese compromiso serviría “para contratar a 8.000 profesionales y dotar de personal esos centros que ahora están vacíos de gente que pueda prestar una asistencia sanitaria”.