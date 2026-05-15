La A-318 tendrá dos radares entre Puente Genil y Lucena

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado de que el Ayuntamiento está en conversaciones con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para la mejora de las condiciones de seguridad de la A-318, una medida que resulta "obligada" tras los recientes accidentes con víctimas mortales registrados en dicha carretera.

Entre ellas, Velasco se ha referido a la actuación que se está llevando a cabo para la mejora de la visibilidad en el cruce de la Ribera Baja, donde el Ayuntamiento ha renovado la luminaria, si bien ha aclarado que "también la Consejería tiene la intención de desarrollar un proyecto para establecer un cruce a distinto nivel". "El compromiso es que el proyecto se redacte con carácter inmediato y, además, hay partida presupuestaria para la redacción de esa solución técnica", puntualizó.

El entorno del cruce de la Ribera Baja es uno de los puntos críticos

Además, Velasco ha anunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) está tramitando "la instalación de dos radares, uno bidireccional en dirección Herrera un poco más arriba del cruce de la Ribera Baja, que es especialmente interesante en sentido descendente, porque los vehículos que bajan hacia el cruce de la Ribera circulan a una cierta velocidad y este es uno de los puntos más críticos, ya que la mayor concentración en cuanto a densidad de vehículos en la A-318 la tenemos precisamente entre la A-304, el cruce con la carretera de Aguilar, y la A-379, el cruce donde se ubica Pavigesa".

El alcalde apuntó que la instalación de ese radar ya tiene informe favorable de Fomento "y entendemos que será un acierto, ya que permitirá moderar la velocidad en ese punto".

En paralelo, el regidor también anunció que está prevista la colocación de un radar de tramo en la zona de Casatejada, en el término municipal de Lucena, al tratarse de otro punto crítico de accesibilidad en la carretera. "La otra cuestión que nosotros estamos intentando plantear es la posibilidad de habilitar un carril para vehículos lentos o un carril de servicio en la zona de subida desde el cruce de la Ribera Baja en dirección Herrera, allí está la Cooperativa Olivarera La Pontanense, tenemos un tráfico de tractores importante en ese punto, y además hay muchos accesos a empresas ubicadas en la zona de la variante".

Una glorieta en la Cañada de la Plata

Sergio Velasco añadió también que "ya estamos en la fase final del proyecto de glorieta en la Cañada de la Plata". "Primero se hizo el estudio de viabilidad, ya se ha adjudicado el proyecto, esta semana nos mandaban el plano definitivo de encaje de la glorieta, y yo creo que en cuestión algo más de un mes, a finales de junio como muy tarde, vamos a tener ya el proyecto de ejecución terminado, y como tenemos dotación presupuestaria, nuestra intención es acometerlo de manera inmediata para que se pueda llevar a cabo de aquí a finales de 2026 y podamos solventar ese enlace complicado en dicho punto".

"Ahora mismo la parte urbana de la carretera se considera desde la rotonda de Los Trujales hasta la Ribera Baja, pero lo que queremos es que los vehículos que vienen desde Lucena se adentren en tramo urbano desde la Cañada de la Plata, por lo que lograríamos un calmado de tráfico en este entorno de Puente Genil con la glorieta y los radares", añadió Velasco, señalando que esta glorieta de acceso a la urbanización "se ha encajado ya previendo el proyecto de conexión con la Vía Verde del Aceite, de modo que el trazado de la glorieta ya incorpora el tramo de la vía verde que va en paralelo a la carretera de Lucena y que en la Cañada de la Plata pasa frente a la urbanización por el perímetro exterior de la glorieta".

"Es verdad, como dice el alcalde de Lucena, que la construcción de la autovía es un proceso largo y no podemos esperar mucho tiempo, ya que se deben tomar soluciones y adoptar medidas desde el punto de vista de mejorar las condiciones actuales que presenta esta carretera", afirmó Velasco, sentenciando que "el tramo entre Herrera y Lucena, y la variante de Puente Genil deben ser preferentes a la hora de actuar sobre la A-318".