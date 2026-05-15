Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”

La provincia de Córdoba vuelve a situarse entre los grandes destinos del turismo rural y patrimonial de Andalucía. La revista Viajar ha publicado en Instagram una selección con los que considera los 10 pueblos más bonitos de la provincia cordobesa, una lista que ha despertado la reacción de vecinos y viajeros.

"¿Cuántos has visitado? Nosotros ya estamos planeando una escapada ahora en primavera", escribía el post, que rápidamente se llenó de comentarios reivindicando el encanto de otros muchos municipios cordobeses.

La selección mezcla localidades de diferentes comarcas, pueblos monumentales, con castillos medievales, calles blancas y algunos de los paisajes más espectaculares del interior de Andalucía.

Los pueblos elegidos por la revista Viajar

La lista elaborada por la revista incluye los siguientes municipios:

Priego de Córdoba

Conocida como la joya del barroco cordobés, Priego destaca por sus iglesias monumentales, el barrio de la Villa y algunas de las fuentes más bellas de Andalucía, que son un museo al aire libre. Su casco histórico, lleno de calles blancas y balcones floridos, la convierte en uno de los destinos más visitados de la Subbética.

Vista aérea del casco histórico de Priego de Córdoba. / R.C.C.

Zuheros

Colgado sobre la ladera de una montaña y dominado por su castillo medieval, Zuheros es uno de los pueblos más fotografiados de Córdoba. Sus casas blancas, el entorno del parque natural de las Sierras Subbéticas y la cercana Cueva de los Murciélagos refuerzan su atractivo turístico.

Panorámica del municipio de Zuheros. / CÓRDOBA

Baena

Tierra de aceite de oliva y Semana Santa, Baena combina patrimonio histórico y tradición. Su casco antiguo conserva el trazado medieval y desde numerosos puntos del municipio se obtienen vistas privilegiadas de la campiña cordobesa.

Vista parcial de Baena. / Córdoba

Belalcázar

Situado en el norte de la provincia, Belalcázar sobresale por su imponente castillo, cuya torre del homenaje está considerada la más alta de España. El municipio conserva además un importante patrimonio señorial y uno de los perfiles monumentales más espectaculares de Los Pedroches.

Un grupo de turistas inicia la visita guiada al Castillo de Belalcázar. / Rafa Sánchez

Almodóvar del Río

Su gran símbolo es el castillo medieval que domina el valle del Guadalquivir desde lo alto de un cerro. La fortaleza, utilizada incluso como escenario de Juego de Tronos, convierte a Almodóvar del Río en uno de los pueblos más reconocibles de Córdoba.

El Castillo de Almodóvar visto desde el aire, con el pueblo de fondo. / Rafa Alcaide

Luque

Rodeado de olivares y montañas, Luque destaca por su ubicación en pleno parque natural de las Sierras Subbéticas. El castillo del Venceire y su entramado de calles tranquilas mantienen intacta la esencia de los pueblos tradicionales andaluces.

Vista panorámica de Luque. / Córdoba

Iznájar

Considerado uno de los pueblos más espectaculares de Andalucía, Iznájar se alza sobre un cerro junto al mayor embalse de la comunidad. Sus casas blancas, los miradores y el castillo medieval crean una de las imágenes más icónicas de la provincia.

Casco histórico de Iznájar. / Córdoba

Montoro

El casco urbano de Montoro, levantado sobre uno de los meandros más impresionantes del Guadalquivir, ofrece una de las panorámicas más famosas de Córdoba. Las fachadas de piedra rojiza, además de su 'Giralda roja' y sus callejuelas empinadas le dan una personalidad única.

Vista del municipio de Montoro y del Guadalquivir a su paso. / Córdoba

Carcabuey

Pequeño y rodeado de naturaleza, Carcabuey conserva un castillo medieval y un casco histórico marcado por el blanco de sus viviendas. Su entorno natural lo convierte además en uno de los destinos favoritos para amantes del turismo rural.

Vista de Carcabuey. / MANUEL MURILLO

Cabra

Cabra combina patrimonio y naturaleza. La localidad cuenta con importantes edificios históricos, barrios tradicionales y un entorno privilegiado a las puertas del Geoparque de las Sierras Subbéticas. El pueblo atesora una interesante historia, concentrada entre las murallas del barrio de la Villa.

Imagen aérea de la ladera norte y del recinto amurallado del histórico barrio de la Villa de Cabra. / Francisco Javier Arroyo Sánchez

La reacción de los usuarios

Como suele ocurrir con este tipo de clasificaciones, la publicación ha generado debate entre los usuarios cordobeses, muchos de los cuales consideran que faltan municipios con gran valor patrimonial.

"Subbética Power", comentaba uno de los usuarios, en referencia al protagonismo de esta comarca en la lista. Otros reclamaban la presencia de localidades como La Rambla, mientras que muchos defendían el encanto de sus propios municipios. "Todos pueblos con historia y encanto", resumía otro comentario.