Elecciones andaluzas
Santiago Abascal carga en Priego contra Juanma Moreno por apoyar la regularización de inmigrantes
El líder de Vox acusa al candidato del PP de "destrozar el estado de bienestar" y promete "prioridad nacional" en ayudas sociales, vivienda pública y guarderías si gobierna en Andalucía
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este jueves en Priego al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que "ha dicho que está a favor de la regularización masiva de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España".
Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios celebrada en la Fuente del Rey, en un auténtico baño de masas, en el que junto a Manuel Gavira ha saludado, uno a uno, a los numerosos simpatizantes y afiliados que se han acercado hasta el monumental recinto.
Abascal, que ironizó sobre "lo larga que se le está haciendo la campaña a Juan Manuel Moreno", señalaba que el candidato popular "acaba de confesar públicamente que está de acuerdo con un proceso que está haciendo que entren de manera masiva millones de personas en España, que colapsan el acceso a la vivienda pública, a los servicios sociales, a las guarderías, a los hospitales que necesitan los españoles".
Según Abascal, "Moreno está de acuerdo con Pedro Sánchez en destrozar el estado de bienestar de los españoles de la manera más injusta, que es metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores españoles, de los españoles más esforzados y más humildes para darles ese dinero aquellos que no quieren trabajar, a aquellos que han venido a España a vivir del esfuerzo de los españoles".
Prioridad nacional y cambios legislativos
En este sentido, el líder de Vox afirmaba que, "en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro".
Ante esta postura, Abascal ponía de manifiesto que si a partir del 17 de mayo están en el Gobierno de la Junta, "nuestra pretensión es establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda pública y a las guarderías, tratando de impulsar desde las regiones la petición de cambios legislativos nacionales y europeos que nos permitan hacer lo que el pueblo español necesita, es decir repatriar a todos los que están aquí ilegalmente, deportar a todos los delincuentes e iniciar un proceso de remigración para todos los que están viviendo de las ayudas sociales que ya no alcanzan a los españoles".
- Una mujer fallecida y ocho heridos de diversa consideración tras un accidente múltiple en Puente Genil
- La Aemet lo garantiza: hoy lloverá en Córdoba y estas son las horas en las que caerá más agua
- La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
- La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Iznájar estrena una pasarela peatonal junto al embalse para impulsar el turismo sostenible en la Subbética
- Calderería Manzano invierte 1,2 millones de euros en modernizar su fábrica de Bujalance: 'Es el origen de lo que somos hoy
- Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana