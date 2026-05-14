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Santiago Abascal carga en Priego contra Juanma Moreno por apoyar la regularización de inmigrantes

El líder de Vox acusa al candidato del PP de "destrozar el estado de bienestar" y promete "prioridad nacional" en ayudas sociales, vivienda pública y guarderías si gobierna en Andalucía

Santiago Abascal recibe como regalo una botella de aceite de la denominación de origen Priego.

Santiago Abascal recibe como regalo una botella de aceite de la denominación de origen Priego. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este jueves en Priego al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que "ha dicho que está a favor de la regularización masiva de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España".

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios celebrada en la Fuente del Rey, en un auténtico baño de masas, en el que junto a Manuel Gavira ha saludado, uno a uno, a los numerosos simpatizantes y afiliados que se han acercado hasta el monumental recinto.

Santiago Abascal y Antonio Gavira, con dirigentes y simpatizantes de Vox, este jueves en Priego.

Santiago Abascal y Manuel Gavira, con dirigentes y simpatizantes de Vox, este jueves en Priego. / R.C.C.

Abascal, que ironizó sobre "lo larga que se le está haciendo la campaña a Juan Manuel Moreno", señalaba que el candidato popular "acaba de confesar públicamente que está de acuerdo con un proceso que está haciendo que entren de manera masiva millones de personas en España, que colapsan el acceso a la vivienda pública, a los servicios sociales, a las guarderías, a los hospitales que necesitan los españoles".

Según Abascal, "Moreno está de acuerdo con Pedro Sánchez en destrozar el estado de bienestar de los españoles de la manera más injusta, que es metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores españoles, de los españoles más esforzados y más humildes para darles ese dinero aquellos que no quieren trabajar, a aquellos que han venido a España a vivir del esfuerzo de los españoles".

Militantes y simpatizantes de Vox rodean a Abascal en Priego.

Militantes y simpatizantes de Vox rodean a Abascal en Priego. / R.C.C.

Prioridad nacional y cambios legislativos

En este sentido, el líder de Vox afirmaba que, "en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro".

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Ante esta postura, Abascal ponía de manifiesto que si a partir del 17 de mayo están en el Gobierno de la Junta, "nuestra pretensión es establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, a la vivienda pública y a las guarderías, tratando de impulsar desde las regiones la petición de cambios legislativos nacionales y europeos que nos permitan hacer lo que el pueblo español necesita, es decir repatriar a todos los que están aquí ilegalmente, deportar a todos los delincuentes e iniciar un proceso de remigración para todos los que están viviendo de las ayudas sociales que ya no alcanzan a los españoles".

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