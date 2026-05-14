La piscina municipal de Villa del Río podrá abrir el próximo mes de junio

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este miércoles los trabajos que se están llevando a cabo en la piscina municipal de Villa del Río, que sufrió daños estructurales durante el tren de borrascas que azotó la provincia en los meses de enero y febrero. Fuentes ha asegurado que se está trabajando para que se encuentre en perfectas condiciones para junio, de cara a la próxima campaña de verano, y que los vecinos puedan afrontar las altas temperaturas que se registran en esta comarca. Para ello, la institución provincial ha destinado 46.721 euros, cuantía que se enmarca dentro del Plan de Intervenciones de Emergencia que alcanzaba los 1,1 millones de euros y que permitirá la ejecución de las obras más urgentes en una decena de municipios cordobeses.

Fuentes ha puesto en valor el trabajo realizado por los servicios técnicos de la Diputación, "quienes han dado una respuesta eficaz y eficiente a las situaciones sobrevenidas en muchos de nuestros pueblos a causa del temporal".

Otra intervención en la caseta municipal

Por su parte, el alcalde de esta localidad, Jesús Morales, ha afirmado que "los trabajos estarán acabados para abrir las instalaciones al público el próximo mes de junio, sobre todo gracias a esta ayuda". Asimismo, resaltó que otra subvención excepcional se ha llevado a cabo en la emisora municipal.

Respecto a los problemas ocasionados por el tren de borrascas, Morales resaltó que "para que no ocurran más desastres ni nos sintamos más amenazados, se debe de intervenir en la limpieza del arroyo Cañetejo, así como en la ampliación del ojo del puente de este curso fluvial existente bajo la autovía".

Por último, Morales ha pedido al presidente de la Diputación que acelere el proyecto del futuro centro de día de mayores.