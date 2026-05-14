Patrimonio Histórico de Córdoba da luz verde a la conservación del órgano de Santaella

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha emitido informe favorable sobre el proyecto de conservación-restauración del órgano de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Santaella.

La propuesta de intervención se fundamenta en un informe y un proyecto técnico que analizan de forma detallada el estado de conservación del instrumento, que se califica como deficiente, y definen una actuación integral basada en criterios de compatibilidad de materiales, reversibilidad y mínima intervención.

El diagnóstico identifica diversas patologías en el soporte y en la policromía, como alteraciones por modificaciones históricas del instrumento, suciedad generalizada, grietas y deformaciones de la madera, pérdidas y repintes, así como el envejecimiento natural de barnices.

Una policromía distinta de la original

Igualmente, se constata que la policromía visible no corresponde a la original, apreciándose restos de decoraciones más elaboradas bajo los repintes actuales. Desde el punto de vista organológico, el proyecto revisa el estado de la caja, fachada, teclados, mecanismo de transmisión, secretos, tubos y fuelles.

La Comisión de Patrimonio ha valorado positivamente la propuesta de desmontaje integral, tratamiento conservativo, restauración y posterior montaje, así como la documentación exhaustiva de todos los procesos y de la sonoridad final del instrumento.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la consolidación estructural, limpieza mecánica y química controlada, tratamientos frente a agentes bióticos, restauración de los elementos musicales y la adecuación funcional del órgano mediante sistemas compatibles con su carácter histórico.

Obligaciones en la restauración

No obstante, el informe incorpora una serie de prescripciones y recomendaciones entre las que destacan la obligación de detallar en la memoria final todos los productos empleados y su justificación, la realización de estudios estratigráficos en las zonas de policromía con posible interés documental, el uso preferente de métodos alternativos como la anoxia frente a insecticidas químicos, y la prohibición de reintegraciones miméticas que puedan generar falsos históricos.

Asimismo, se recomienda conservar y proteger las partituras y documentos gráficos localizados en el interior del órgano, aplicando protocolos específicos en caso de ser necesaria su retirada, y extremar las precauciones en la instalación del nuevo sistema de ventilación para evitar afecciones a las partes originales.

El acuerdo enfatiza también la necesidad de incorporar un Plan de Conservación Preventiva, que establezca directrices claras para el seguimiento y mantenimiento futuro del bien.