Nadie es extraño en la Gran Huevada de Villafranca: "Es como contemplar el corazón del pueblo en marcha"

La Gran Huevada ha vuelto, una vez más, a convertirse en patrimonio sentimental de Villafranca de Córdoba. No se trata de una simple degustación de huevos fritos con pan y vino de la tierra, sino de una auténtica celebración de convivencia entre vecinos y visitantes, con san Isidro como estandarte y la música de fondo en directo.

En la comarca del Alto Guadalquivir, cuando el sol del 14 de mayo ha comenzado a dar tregua y el aroma del azahar ha comenzado a mezclarse con el del aceite de oliva virgen extra, Villafranca vive una de sus citas más singulares. No es solo una cena multitudinaria, sino un acontecimiento social que vuelve a reafirmar la identidad de todo un pueblo. La Gran Huevada, celebrada en la víspera de la romería de san Isidro, ha vuelto a convertir esta noche la localidad en la gran capital simbólica del huevo frito.

Más de 40 años de celebración

Lo que comenzó en 1982 como una iniciativa de la Cámara Agraria para promocionar los productos locales acabó consolidándose como una operación logística de enorme envergadura. Las cifras del evento siguen siendo apabullantes: 20.000 huevos frescos fritos repartidos de forma gratuita, 8.000 bollos como acompañamiento indispensable, cientos de litros de vino Montilla-Moriles y abundante aceite de oliva virgen extra. Todo ello servido en apenas cuatro horas de frenética actividad.

Gran Huevada de Villafranca de Córdoba 2026. / Casavi

Y mientras las hileras de sartenes crepitan sin descanso, la verbena de san Isidro se transforma en un espacio en el que desaparecen las barreras. Vecinos de toda la vida comparten mesa con visitantes llegados por la curiosidad, en una atmósfera de hospitalidad que vuelve a poner de manifiesto el carácter abierto de la localidad. Allí, el huevo frito es solo la excusa; el verdadero plato principal es el encuentro.

Nadie es extraño en Villafranca

"Ver las sartenes funcionar al unísono es como contemplar el corazón del pueblo en marcha. Aquí nadie es extraño mientras tiene un trozo de pan en la mano", resume uno de los voluntarios veteranos. Ese momento alcanza uno de sus instantes más simbólicos cuando san Isidro Chiquito se aproxima al recinto ferial, portado por jóvenes del municipio hasta la puerta de la caseta municipal, donde la mascota de la Gran Huevada, Fritín, lo escolta a su alrededor.

Decenas de voluntarios se coordinan para que el flujo de platos no se detenga. La técnica, ya depurada tras décadas de experiencia, exige precisión: el aceite tiene que alcanzar la temperatura exacta para lograr una puntilla perfecta y mantener la yema en su punto. Más allá del despliegue gastronómico, la celebración vuelve a situar a Villafranca de Córdoba en el mapa turístico andaluz y sirve como antesala de la romería de san Isidro, que comenzará a primera hora de la mañana de este viernes con destino a La Huertezuela, en una comitiva formada por innumerables de carrozas y caballistas.