El tiempo
Ni lluvia ni calor sofocante en Córdoba: la Aemet confirma el cambio de tendencia
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
La estabilidad meteorológica comienza a asentarse poco a poco en Córdoba y provincia después de varias jornadas marcadas por la incertidumbre y unos pronósticos que cambiaban casi de un día para otro. La previsión apunta a un panorama mucho más tranquilo para lo que resta de semana e incluso para el inicio de la próxima, con cielos poco nubosos, escasas opciones de lluvia y unas temperaturas agradables. La gran duda empieza a ser otra muy distinta: ¿ha llegado ya el momento de guardar la rebequita o todavía tocará seguir echando mano de ella a primera hora de la mañana?
Porque, aunque las tardes empiezan a dejar temperaturas muy agradables e invitan ya claramente a la manga corta, el calor intenso típico de finales de mayo todavía no termina de abrirse paso en Córdoba. Las máximas seguirán moviéndose entre los 25 y 26 grados en la capital, lejos aún de los temidos valores de otros años, mientras que las mínimas continuarán cerca de los 10 grados. Traducido al día a día: sol y ambiente plenamente primaveral en el que más de uno seguirá dudando frente al armario antes de salir de casa.
En todo caso, centrándonos en el pronóstico que la Aemet tiene para Córdoba capital y provincia hoy jueves, 14 de mayo, es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional en las sierras. Nubes bajas matinales en el valle del Guadalquivir, sin descartar brumas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste por la tarde.
Leve giro en las temperaturas
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 9º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 21º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 15 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, mientras que las máximas irán en descenso. Por su parte, tendremos vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 25º, en Lucena entre 11º y 20º, en Pozoblanco entre 9º y 19º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 19º.
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