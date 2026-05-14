Juanma Moreno pide al Gobierno de España que permita la conexión entre La Colada y Sierra Boyera ante un "maltrato constante e injusto"

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves en Añora al Gobierno de España que autorice, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, realizar la conexión definitiva del embalse de La Colada con el de Sierra Boyera, "para el que la Junta ya adjudicó la obra" en octubre del 2024 por 9,3 millones de euros, colaborando con la Diputación de Córdoba.

En este sentido, ha señalado que "a pesar de que hemos puesto los recursos y adjudicado la obra, que es muy necesaria, la Confederación del Guadiana ha negado el permiso para ejecutarla", por lo que ha considerado que es "un ejemplo más de ese maltrato constante e injusto en el que hemos estado sometidos en estos siete años".

Moreno defiende las políticas hídricas de la Junta

Tras recordar que esa agua repercutiría en 27 municipios del norte y 80.000 habitantes, y además serviría para el abastecimiento ganadero, ha pedido "desde aquí y públicamente que no se asfixie a esta comarca y la CHG dé el permiso para realizar la obra, que no tiene que poner el dinero, que lo ponemos nosotros”.

Juanma Moreno, en la explotación ganadera El Cruce de Añora, señaló que "Andalucía sufrió una sequía brutal que duró seis años y que invertimos 2.000 millones de euros en políticas hídricas" y "mientras el Gobierno de España no ha hecho ni una de las 100 obras de interés general del Estado que tenía que ejecutar en Andalucía, ni una".