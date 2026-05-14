La obra de la pasarela peatonal de la A-431 en Palma del Río se iniciará la próxima semana

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, ha informado de la firma del acta de inicio de las obras de la nueva pasarela peatonal sobre la carretera A-431 en Palma del Río, que conectará las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal con el núcleo urbano. "Este trámite administrativo formaliza el inicio del contrato, por lo que los trabajos comenzarán previsiblemente la próxima semana", ha señalado la delegada. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Azul Construcciones Repair por un importe de 831.380 euros y cuenta con un plazo estimado de ejecución de seis meses.

"Se trata de una actuación que permitirá mejorar la conexión peatonal entre las urbanizaciones y el municipio, en un punto donde la A-431 supone una barrera física para el tránsito de peatones y ciclistas", ha explicado Granados. El proyecto contempla la construcción de una pasarela elevada sobre la A-431, a la altura del kilómetro 51 de la carretera de Córdoba a Lora del Río, con una estructura central de 42,92 metros y dos rampas laterales de acceso, diseñadas con pendiente del 8% y mesetas intermedias.

Accesibilidad total y sistema de iluminación

"El diseño incorpora criterios de accesibilidad universal, con un ancho útil de 2,90 metros que permite el cruce de dos sillas de ruedas", ha indicado la delegada. Asimismo, la infraestructura contará con barandillas de seguridad, malla de protección de 1,50 metros como quitamiedos y un sistema de iluminación formado por 17 luminarias led a lo largo del recorrido. "Se ha previsto iluminación y elementos de seguridad para garantizar el uso de la pasarela también en horario nocturno", ha añadido.

Proyecto de la pasarela peatonal sobre la A-431 en Palma del Río. / CÓRDOBA

Durante la ejecución de los trabajos, el acceso a El Baldío y El Acebuchal a través de la CO-5310 se mantendrá operativo, sin afecciones al tráfico habitual.

"Con el inicio de las obras se da un paso más en la ejecución de una infraestructura destinada a mejorar la seguridad y la conectividad peatonal en este entorno", ha concluido la delegada.