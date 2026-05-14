Un Ginkgo biloba corona la nueva zona de descanso ajardinada en la Puerta Córdoba de Baena

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Baena, Francisco Vizcaíno, junto al delegado de Casco Histórico, David Bazuelo, ha presentado una nueva actuación de regeneración urbana ejecutada en la zona de Puerta Córdoba, una intervención orientada a recuperar espacios degradados y convertirlos en lugares de convivencia y disfrute vecinal.

Durante la comparecencia celebrada en el propio enclave, Vizcaíno ha destacado que esta actuación responde a la línea estratégica del equipo de gobierno de continuar impulsando la revitalización del casco histórico y reforzar su atractivo como espacio residencial y de convivencia.

Una demanda histórica

Por su parte, David Bazuelo ha explicado que el proyecto surge como respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona. Los dos solares municipales sobre los que se ha actuado acumulaban numerosas quejas relacionadas con problemas de suciedad y la presencia de insectos y roedores. El delegado ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos implicados en la actuación, destacando la labor de Manolo Valencia, arquitecto técnico redactor del proyecto, y de Ángela de las Morenas, encargada de la supervisión de la obra.

Una imagen del espacio inaugurado. / Juan Carlos Roldán

La intervención contó inicialmente con una previsión presupuestaria de 56.000 euros, aunque finalmente fue adjudicada por 46.000 euros tras el correspondiente proceso de licitación. Bazuelo ha subrayado la importancia de los procedimientos públicos de contratación para favorecer la concurrencia y optimizar recursos, destacando además que la actuación ha sido ejecutada por una empresa local de Baena.

Áreas ajardinadas y de descanso

La actuación ha permitido transformar estos espacios vacíos en una nueva zona de estancia y convivencia para los vecinos, incorporando áreas ajardinadas y zonas de descanso. En este sentido, el delegado ha señalado que, aunque la empresa adjudicataria suministró las especies vegetales previstas en el proyecto, la plantación y acondicionamiento de los jardines se desarrolló a través de la Delegación de Jardines y con la colaboración de participantes del programa Emplea Verde, que han podido adquirir formación práctica en trabajos de jardinería.

Los concejales en la inauguración del espacio. / Juan Carlos Roldán

Uno de los elementos más representativos del nuevo espacio es la plantación de un Ginkgo biloba, un árbol japonés elegido tanto por su valor ornamental como por su simbolismo. Bazuelo ha recordado que esta especie es conocida por haber sido uno de los primeros árboles en rebrotar tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, convirtiéndose en símbolo de supervivencia y esperanza.

El delegado ha avanzado además que esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de espacios públicos en el casco antiguo. Entre las próximas actuaciones previstas ha destacado un nuevo espacio en Santo Domingo de Henares, solares municipales de Baja Molinos o intervenciones en la Almedina.