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La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno convoca la tercera edición de sus becas de estudios de Máster

Ayudas para estudios de máster en inteligencia artificial, análisis de datos, agricultura y ganadería de precisión

Becas de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

Becas de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. / CÓRDOBA

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, entidad cultural de COVAP, cuya misión y compromiso es promover la educación, la formación, la cultura y la investigación como bases para el crecimiento de las personas y de la sociedad, ha convocado la tercera edición de sus Becas de Máster.

Con el objetivo de contribuir a la formación e inserción laboral de jóvenes estudiantes, se conceden dos becas para cursar enseñanzas de postgrado en inteligencia artificial, análisis de datos y diseño gráfico, para quienes hayan cursado o estén a punto de concluir estudios de grados universitarios vinculados a la gestión empresarial, el marketing o la tecnología, como Ingeniería Informática, Industrial, Matemáticas, Diseño Gráfico, Artes Gráficas y Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Publicidad y RRPP o Marketing e Investigación de Mercados, o siempre que se acredite un perfil orientado a las temáticas del máster.

La dotación abarca el 100% del coste de la matrícula, además de una mensualidad de 500€ para gastos de alojamiento y manutención en la ciudad donde tengan lugar los estudios.

Criterios y plazos

Para la selección de candidaturas, además del expediente académico o titulaciones oficiales en idiomas, se valorarán aspectos como la residencia en las áreas de influencia de Covap fomentando así las oportunidades para personas que quieran continuar su vida personal y profesional en nuestros municipios.

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La convocatoria estará abierta hasta el día 15 de junio, estando las bases y el formulario disponibles en la web de COVAP y de la Fundación, en el siguiente enlace.

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