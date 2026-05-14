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Medio Ambiente

Ecologistas en Acción denuncia obras en el Palacio de Justicia de Montilla por afectar a una colonia de avión común

La organización asegura que las actuaciones impiden el acceso de las aves a sus nidos y critica la “falta de actuación” de la Junta pese a tratarse de una especie protegida

Fachada en obras junto a la colonia de avión común en Montilla.

Fachada en obras junto a la colonia de avión común en Montilla. / CÓRDOBA

La Federación de Ecologistas en Acción Córdoba Provincia ha denunciado la “falta de actuación” de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ante las obras que se están desarrollando en el Palacio de Justicia de Montilla y que, según advierten, están afectando a una de las colonias más numerosas de avión común del municipio.

Según explica el colectivo, el edificio alberga desde hace años una importante comunidad de esta especie insectívora protegida por la legislación ambiental. Sin embargo, desde el pasado mes de febrero el inmueble permanece en obras, una situación que, aseguran, ha impedido a las aves acceder a sus nidos en pleno periodo reproductor.

Unas obras sin los permisos necesarios

Ecologistas en Acción sostiene que ha trasladado en varias ocasiones estos hechos a las autoridades competentes y asegura que desde la Administración se les ha comunicado que las actuaciones no contarían con los permisos necesarios, por lo que “no deberían estar produciéndose”. Asimismo, indican que la situación ya estaría en conocimiento de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La organización ecologista considera que la Junta estaría incumpliendo la Ley andaluza de Flora y Fauna Silvestre al no proteger adecuadamente a esta especie. Recuerdan además que la normativa prohíbe la destrucción de nidos, así como la captura de ejemplares, huevos o pollos, y advierten de que este tipo de actuaciones puede acarrear sanciones económicas de hasta 200.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Importancia del avión común en primavera y verano

El colectivo subraya también la importancia ambiental y sanitaria de especies como el avión común, las golondrinas o los vencejos, que permanecen en Andalucía durante primavera y verano y contribuyen al control natural de insectos y plagas. Según destacan, estas aves ayudan a reducir la presencia de insectos transmisores de enfermedades como la fiebre del Nilo o la leishmaniosis, por lo que consideran fundamental garantizar su conservación y evitar obras en zonas de nidificación durante la época reproductora.

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