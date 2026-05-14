La Diputación de Córdoba pide responsabilidad para evitar agresiones sexuales o situaciones violentas en fiestas con la campaña ‘Misma fiesta. Mismo respeto’

La Diputación de Córdoba vuelve a poner en marcha la campaña Misma Fiesta. Mismo respeto, una iniciativa que se viene desarrollando desde hace años y que se presenta como una mirada responsable a la hora de prevenir y sensibilizar contra las agresiones sexuales o situaciones de violencia que pudieran originarse en las ferias, fiestas o romerías de la provincia.

Así lo ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha explicado que "a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, los datos y la experiencia nos muestran que continúan produciéndose actos y actitudes sexistas amparados en el ambiente festivo y los excesos. Por ello, la Diputación se suma al trabajo que desarrollan los ayuntamientos, reforzando la prevención y haciendo un llamamiento a un ocio basado en el respeto y libre de agresiones sexuales”.

Protocolo de actuación en espacios de ocio

La campaña se compone de tres elementos fundamentales entre los que se encuentran una campaña en medios de comunicación y redes sociales, un protocolo de actuación ante la violencia sexual en espacios de ocio y material de merchandising para facilitar su difusión.

"Sabemos que la prevención sólo es efectiva cuando la ciudadanía conoce los protocolos y sabe cómo aplicarlos. Por ello, reforzamos especialmente la difusión pública, clara y accesible de nuestro protocolo de actuación, porque un protocolo no sirve si no se ve, no se comprende o no está disponible en el momento en que se necesita", ha explicado la responsable del Área.

En este sentido, Auxiliadora Moreno ha insistido en que “con este propósito, impulsamos su presencia en casetas, barras, zonas de ocio y Puntos Violeta, de modo que el personal que trabaja en estas ferias y romerías pueda identificar de forma inmediata qué pasos seguir y qué recursos tiene a su alcance, ya que este protocolo recoge pautas esenciales para la identificación de riesgos, la actuación inmediata, la coordinación con servicios policiales y sanitarios, la protección de la privacidad y la intervención ante el agresor. Incluye además orientaciones específicas para los casos de sumisión química, una realidad que requiere respuestas rápidas, coordinadas y muy visibles".

Reparto de material divulgativo en los pueblos

Como cada año, se distribuirá diverso material divulgativo y de sensibilización a los municipios de la provincia —15.250 pulseras, 5.250 abanicos, 2.500 camisetas, 2.000 carteles, 2.000 cuadernos explicativos y 10.000 pegatinas con QR, entre otros, que permita acceder a los teléfonos relevantes— con el fin de garantizar que la información esté siempre visible y accesible para toda la ciudadanía.

Finalmente, la delegada provincial ha recordado que "esta labor se verá reforzada con las 30 carpas que la Diputación de Córdoba puso a disposición de los municipios menores de 20.000 habitantes el pasado año y que continúan disponibles para su uso en ferias y eventos".