La Diputación de Córdoba activa tres programas sociales con 1,8 millones para mayores, infancia y familias

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, Irene Aguilera, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva edición de los programas de Infancia y Familia, Envejecimiento Activo y Cuidados y Participación Social y Bienestar 2026-2027, tres líneas de actuación contarán con una inversión global de 1,8 millones de euros, repartida en tres partidas de 600.000 euros cada una. Los programas se desarrollarán desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027 y llegarán a los 71 municipios de la provincia de Córdoba.

Según ha explicado Aguilera, el objetivo es responder al reto demográfico de Córdoba, considerada la segunda provincia más envejecida de Andalucía, con un 21,8% de población mayor de 64 años. Para ello, el IPBS ha diseñado un plan de acción dirigido tanto a las personas mayores como a la infancia, las familias y los cuidadores.

Más participación social para combatir la soledad en los pueblos de Córdoba

El programa de Participación Social y Bienestar, dotado con 600.000 euros, prevé llegar a 15.000 participantes mediante el desarrollo de 300 proyectos en la provincia. Entre las actividades previstas figuran talleres de memoria, fisioterapia, teatro, cocina saludable, manualidades, psicomotricidad y propuestas gastronómicas.

También se incluyen encuentros zonales de mayores, jornadas de convivencia locales, semanas sociales del mayor y viajes culturales. Con estas actuaciones, la Diputación de Córdoba busca favorecer una participación social activa de las personas mayores, prevenir situaciones de aislamiento y soledad no deseada y reforzar su autonomía personal.

“Buscamos promover una participación social activa de las personas mayores de la provincia, favoreciendo su integración comunitaria, la prevención de situaciones de vulnerabilidad, aislamiento y soledad, así como el fortalecimiento de su autonomía y bienestar personal”, ha señalado la delegada de Derechos Sociales.

El segundo programa dirigido a la tercera edad es el de Envejecimiento Activo y Cuidados, también con una inversión de 600.000 euros. Esta iniciativa beneficiará a 10.500 personas a través de 280 talleres centrados en memoria, gimnasia física y mental, teatro, danza y otras actividades orientadas al mantenimiento de la autonomía y la calidad de vida.

Dentro de esta línea destacan proyectos como ‘Puerta a puerta’, con intervenciones de estimulación cognitiva en el hogar para personas con movilidad reducida o en situación de dependencia, y ‘Cuidando contigo’, dirigido al apoyo y formación de cuidadores no profesionales.

Apoyo a 1.200 familias y 6.500 menores

El programa de Infancia y Familia 2026 contará igualmente con 600.000 euros y permitirá ejecutar 230 actuaciones destinadas a 1.200 familias y 6.500 menores de la provincia de Córdoba.

Entre sus líneas de trabajo se incluyen proyectos de intervención grupal como ‘Tú puedes’, actuaciones relacionadas con la gestión emocional, la atención a la salud mental infanto-juvenil, el acompañamiento en procesos de duelo, la atención a la discapacidad y medidas de conciliación familiar.

En este ámbito también se contemplan escuelas de verano, ludotecas y aulas destinadas a combatir el absentismo escolar, con el fin de facilitar la conciliación y reforzar el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en los municipios cordobeses.

Aguilera ha destacado que estas iniciativas reflejan la “apuesta decidida” de la Diputación por los jóvenes, los niños, las familias y las personas mayores. Con estos programas, la institución provincial pretende avanzar hacia una Córdoba más cohesionada, con mejores servicios comunitarios y una mayor calidad de vida para los vecinos y vecinas de la provincia.