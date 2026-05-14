El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río

Manuel Benítez El Cordobés ha apretado el botón del alumbrado del real de la Feria de Mayo de Palma del Río este jueves. Hasta el domingo 17 de mayo el Paseo Alfonso XIII acoge uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad.

Gran parte de la Corporación municipal; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, han estado presentes también en el acto de inauguración, que han protagonizado el diestro y la alcaldesa, Matilde Esteo, en la portada de la feria. Esteo ha agradecido a todos los trabajadores que estos días hacen grande la feria y dice que es “el momento de celebrar la vida, de recuperar la sonrisa, de abrazarnos con más fuerza y de mirar al futuro con ilusión”.

El primer espectáculo de drones de la provincia

El alumbrado ornamental lo conforman 25 arcos dispuestos en todo el paseo, siete pórticos, la portada y un abanico en 3D a modo de photocall que componen las 390.000 bombillas led que se han encendido al presionar el botón. Un emocionado Manuel Benítez ha agradecido el gesto de la alcaldesa eligiéndolo padrino de la feria en su 90 cumpleaños.

Tras el alumbrado, por primera vez en la feria de Palma del Río y, según ha informado el delegado de festejos, Antonio Martín, "por primera vez en la provincia", se ha dado un espectáculo de luz y sonido con 150 drones que han realizado 18 figuras de luz, tres de ellas especialmente diseñadas para la feria palmeña.

El encendido del alumbrado extraordinario de la Feria de Palma del Río ha congregado a cientos de personas este jueves. / José Muñoz

Una feria con responsabilidad

Martín también ha manifestado que la feria la disfruta "con mucha emoción pero también con mucha responsabilidad" porque ha estado pendiente hasta el último minuto de todos los detalles de la misma. Como novedad, este jueves se ha producido la "tarde escolar", con atracciones a mitad de precio, y también han actuado los grupos locales en la Caseta Municipal. El recinto presenta la totalidad de módulos de casetas ocupados, con un total de 10, además de los tradicionales kioscos del paseo.

La feria ha comenzado este jueves, pero este viernes y durante todo el fin de semana habrá servicio de autobús gratuito. También habrá momentos sin ruido en la zona de atracciones para fomentar la inclusión y actuaciones tanto en la caseta municipal como en las casetas privadas para pasárselo bien.