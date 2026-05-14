El Ayuntamiento de Lucena aborda cuatro intervenciones en el Castillo del Moral este 2026

Cuatro intervenciones diferentes aborda el Ayuntamiento de Lucena en el Castillo del Moral. En este mismo año 2026, actuaciones puntuales afrontarán la reposición del muro derrumbado el pasado mes de septiembre en la vertiente sureste; la contención de goteras en tres estancias; y la subsanación de la caída de piedras en el patio de armas. Paralelamente, con una visión a largo plazo, la delegación municipal de Patrimonio Histórico-Artístico recaba documentación encaminada a una rehabilitación integral de este monumento defensivo datado en el siglo XII.

Finalmente, por comportar una cuantía inferior a 40.000 euros, la reconstrucción del paramento interior desplomado al final del verano del pasado año se regirá por un contrato menor, en contraposición a los primeros estudios. En estos momentos, el Ayuntamiento ha enviado la correspondiente invitación a tres empresas, especializadas en trabajos de patrimonio, antes de la adjudicación directa, lográndose una significativa reducción de los trámites administrativos. Desde el gobierno municipal prevén el inicio de esta obra, siempre, antes del verano, en el transcurso del mes de junio, procediéndose al desmontaje y restitución del lienzo.

Aprobación de la Junta

La delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, al comprometer a un recinto protegido como Bien de Interés Cultural, ha aprobado tanto la propia restauración del muro, en un sector de unos 40 metros cuadrados, y basado en el proyecto de un arquitecto externo, como la excavación previa de la cimentación, encomendada al arqueólogo municipal, Daniel Botella, con la pretensión de comprobar, a través de una prospección, la solidez del subsuelo. La concejala del área implicada, Charo Valverde, ha detallado que también resulta pertinente disponer de “un director de obra y un director de seguridad y salud” para esta intervención. Desde hace meses, un entibado exterior, a modo de sujeción artificial y nítidamente visible, protege el muro en el contorno del Paseo del Coso y calle Plaza Alta y Baja.

Entibado exterior en el Castillo del Moral de Lucena. / Manuel González

Goteras en el monumento

Con anterioridad, el Consistorio ha impulsado otra actuación específica, concentrada en tres espacios de esta fortificación defensiva. Las lluvias abundantes de este último invierno desembocaron en ostensibles goteras tanto en la Torre del Moral como en la Sala de la Cueva del Ángel y una dependencia anexa. Otro contrato menor, otorgado a la empresa local de Rafael Oliva, por unos 11.000 euros, persigue resolver estas incidencias. En el procedimiento de solicitud de propuesta económica a tres firmas, sólo remitió su oferta esta concesionaria.

Otra partida, imputada al presupuesto municipal del ejercicio vigente, atenderá las labores de enfoscado en el patio de armas, uno de los espacios principales, puesto que “se están desprendiendo las piedras”, indica Charo Valverde, quien concreta que “esto será lo próximo, cuando tengamos adjudicad la actuación en el muro”.

En una valoración general, la edil popular achaca la aparición de desperfectos a “la falta de mantenimiento” ordinario y permanente en un recurso histórico y patrimonial “con tantos siglos de antigüedad”. Al objeto de remediar esta carencia, el Ayuntamiento prepara actualmente un proyecto para la rehabilitación integral del Castillo del Moral, sede actual del Museo Etnológico y Arqueológico de la ciudad. La finalidad se sustenta en poseer una documentación completa y concurrir con garantías a futuras convocatorias de subvenciones promovidas por administraciones superiores.