El Ayuntamiento de Aguilar adjudica el nuevo plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ha adjudicado a la empresa antequerana Pavasur el segundo Plan de Asfaltado, cuyas obras se iniciarán en unos días con un presupuesto de 188.243 euros. Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa la alcaldesa, Paqui Herrador, y el concejal de Obras y Servicios, Antonio Maestre. Con esta actuación se busca mejorar la seguridad vial y el estado del firme en diversas zonas de la localidad.

Este proyecto se suma a las recientes intervenciones de mejora de infraestructuras urbanas y caminos rurales, unas iniciativas que cuentan con un presupuesto inicial de 230.000 euros.

Las intervenciones afectarán a 12 calles de Aguilar

Esta nueva fase de mejora de las infraestructuras urbanas contempla la intervención directa en un total de 12 calles, seleccionadas por su avanzado estado de deterioro o por ser arterias clave para la movilidad local. Estas calles son: José Expósito Afán, Dolores Ibarruri, Puerta del Sol, Maestra, Carretera de la Estación, Barriada del Cerro Crespo, Barriada del Carmen, Alonso de Aguilar, Polideportivo, Hormigosa, Mojón del Perro y Vado Castro.

El objetivo prioritario de este plan es garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos, renovando la capa de rodadura y corrigiendo desperfectos acumulados por el uso y las inclemencias meteorológicas.

Actuaciones incluidas en el presupuesto municipal de 2026

Tanto la alcaldesa como el concejal han destacado que esta inversión responde al compromiso del Ayuntamiento con el "mantenimiento continuo de la red viaria urbana", complementando otras acciones recientes como la reparación de caminos dañados por las lluvias.

La ejecución de las obras se planificará para minimizar las molestias al tráfico y a los residentes. Estas actuaciones forman parte de la estrategia de desarrollo sostenible y mejora de los servicios públicos contemplada en el Presupuesto municipal 2026.