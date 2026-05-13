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Patrimonio

Trece semanas de arte y formación para conocer la historia de la Basílica Paleocristiana de Coracho en Lucena

El Ayuntamiento impulsa la creación colectiva de siete paneles modulares de mosaico contemporáneo, tutorizados por Estudio Musivaria, para dar a conocer este ejemplo de patrimonio histórico y cultural

Visitantes en los restos de la basílica paleocristiana de Coracho en Lucena.

Visitantes en los restos de la basílica paleocristiana de Coracho en Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un proyecto artístico redundará en el conocimiento de la historia, la simbología y el legado de la Basílica Paleocristiana de Coracho de Lucena, situada en el Polígono Industrial de La Viñuela. A través de ciclos semanales, durante mayo y junio, dirigidos a mujeres, jóvenes, jubilados y autores locales y de la comarca, la delegación de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento promueve la creación colectiva de siete paneles modulares de mosaico contemporáneo.

Cada pieza alcanzará una dimensión de uno por dos metros. La iniciativa está tutorizada por Estudio Musivaria, dirigido por Rocío Florido. El propósito municipal radica en lograr una implicación plural e intergeneracional, con turnos conformados por entre 16 y ocho personas, interviniendo un total de 56 alumnos.

Un taller celebrado en la basílica de Coracho de Lucena.

Un taller celebrado en la basílica de Coracho de Lucena. / Manuel González

Junto al proceso formativo y creativo, además, este programa plantea acciones de divulgación histórica, documentación audiovisual, difusión cultural y una exhibición final de los paneles realizados. El Ayuntamiento encuadra este legado artístico y social en un concepto reversible, expositivo y transportable, en el Año Gaudí 2026. El plazo de inscripción finaliza el 20 de mayo.

Día Internacional de los Museos

En el mismo contexto temporal, el Ayuntamiento impulsa la programación por el Día Internacional de los Museos, efeméride vinculada al 18 de mayo y que, en esta edición, se homogeneiza con el lema internacional "Museos uniendo un mundo dividido".

El catálogo de actividades combina acciones educativas, participativas e inclusivas porque “los museos son lugares vivos” y que contribuyen a “conocer nuestro pasado y construir puentes con el presente”, ha indicado la concejala del área, Charo Valverde.

Presentación de las actividades.

Presentación de las actividades. / Manuel González

Entre las propuestas figuran un coloquio-taller sobre Averroes, el mismo 18 de mayo, en el Castillo del Moral; y, durante la tarde, a partir de las 19.00 horas, en el alfar romano de Los Tejares, tendrá lugar el taller El perfume en Roma, guiado por Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía.

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La agenda finalizará el viernes 22 de mayo, jornada elegida para el montaje Música y Museo, coordinada con la Escuela Municipal de Música y Danza, trasladando sesiones musicales a espacios patrimoniales emblemáticos con actuaciones abiertas al público, tanto en el Palacio de los Condes de Santa Ana como en la Casa de los Mora.

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